Россия оказалась в изоляции в ООН 31.10.2018, 13:24

Даже Китай, союзник Москвы, выразил озабоченность.

Россия столкнулась с противостоянием европейских стран и США в вопросе о законности выборов в двух сепаратистских регионах на востоке Украины, которых она поддерживает, сообщает Голос Америки.

Одновременно политический руководитель ООН дала понять, что она поддерживает Запад в том, что голосование будет нарушать мирное соглашение 2015 года.

Россия, которая конфликтует с Украиной и Западом с момента аннексии Москвой украинского Крымского полуострова в начале 2014 года, фактически, оказалась в полной изоляции на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном выборам 11 ноября в Донецкой и Луганской областях.

Посол России в ООН Василий Небензя предложил Совету Безопасности заслушать Елену Кравченко – председателя ЦИК самопровозглашенной «Луганской народной республики». Но в ходе процедурного голосования по вопросу о предоставлении ей слова, проведенного по требованию нескольких западных стран, Россия оказалась единственным членом совета, проголосовавшим «за».

Семь членов Совета Безопасности проголосовали «против», остальные семь воздержались. Для предоставления слова Кравченко требовалось не менее девяти голосов «за».

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло предупредила, что запланированные местные выборы в двух сепаратистских регионах на востоке Украины в ноябре могут противоречить международным соглашениям.

«ООН призывает все стороны избегать любых односторонних шагов, которые могут углубить раскол или способствовать отступлению от духа и буквы Минских соглашений», – заявила Дикарло членам Совета Безопасности.

В 2015 году Франция, Германия, Россия, Украина и пророссийские сепаратисты подписали Минские соглашения в столице Беларуси. Оно ставит цель остановить боевые действия через прекращение огня и вывод иностранных войск и тяжелого вооружения и открывает путь к прочному, правовому и политическому решению конфликта в Украине, который начался в 2014 году.

Фактические власти сепаратистских регионов в Донецкой и Луганской областях объявили о планах провести выборы 11 ноября.

«Насколько мы понимаем, как в Донецке, так и в Луганске запланированы два отдельных голосования: одно по выборам "главы республики", а второе – по выборам "народного совета"», – сказала Дикарло. Она сообщила, что срок полномочий избираемых лиц – пять лет.

При этом Дикарло отметила, что вопросы, связанные с выборами, охватываются Минскими соглашениями.

«Поэтому я предупреждаю, что любые подобные меры, принимаемые вне конституционных и правовых рамок Украины, будут несовместимы с Минскими договоренностями», – сказала она.

Члены Совета Безопасности от западных стран разделили ее озабоченность и осудили запланированные голосования.

«Эти фиктивные выборы, организуемые Россией, напрямую противоречат усилиям по реализации Минских мирных соглашений, – заявил заместитель посла США в ООН Джонатан Коуэн. – Эти выборы также препятствуют и подрывают усилия по прекращению продолжающегося конфликта на востоке Украины».

«Мы считаем эти так называемые выборы незаконными, – сказала посол Великобритании Карен Пирс. – Это очередной случай в российской кампании по дестабилизации Украины. Это явное нарушение Минских соглашений, и они незаконны в соответствии с украинским законодательством».

Даже Китай, близкий союзник Москвы, выразил озабоченность.

«Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, включая Украину, и выступает против вмешательства во внутренние дела Украины со стороны любых внешних сил», – заявил членам совета заместитель посла КНР.

Российский посол Небензя отверг озвученную критику.

«Сегодня мы свидетели очередного лицемерия. Тотальный и беспардонный саботаж Киевом Минских договоренностей на протяжении длительного времени, фактически с первого дня, полностью игнорируется, – сказал Небензя. – Вместо признания этого факта на обсуждение Совета Безопасности выносятся предстоящие в ноябре выборы, которые являются вынужденной мерой в условиях саботажа Киевом своих политических обязательств».

Посол Украины Владимир Ельченко заявил, что проведение этих «так называемых "досрочных выборов" равносильно назначению лидеров вооруженных банд на должности в незаконных представительных органах». Дипломат назвал этот шаг «провокацией» и «новым обострением» ситуации со стороны России.