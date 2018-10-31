Американская компания придумала, как готовить пиццу буквально на пороге у клиентов 8 31.10.2018, 13:58

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Весь процесс занимает около шести-семи минут.

Американская сеть пиццерий Pizza Hut планирует доставлять клиентам не просто горячую пиццу, а буквально приготовленную у них на пороге. Нововведение компании также позволит расширить регион доставки. А вот мечтающим работать в Pizza Hut людям стоит побеспокоиться. Их заменят роботы, пишет medialeaks.ru.

Компания Pizza Hut объединилась с Toyota, чтобы создать метод доставки максимально свежей пиццы и сократить участие человеческого труда. Сеть пиццерий представила концепт роботизированной мобильной пекарни на базе пикапа Toyota Tundra. Называется разработка Tundra PIE Pro.

Как пишет The Verge, идея разработки достаточно проста. В кузове «Тундры» находится роботизированная установка с механическими руками, а также запас пиццы в холодильнике.

Когда курьеру поступает заказ, он выдвигается на место, а робот в этот момент начинает готовить.

Естественно, пикап взяли не серийный. Tundra SR5 была собрана с нуля, а трансмиссия с бензиновым двигателем заменена блоком питания водородного топливного элемента от Toyota Mirai. То есть практически нулевые вредные выбросы в экологию, только аппетитный запах пиццы.