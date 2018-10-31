В Ингушетии возобновился митинг против договора о границе с Чечней 31.10.2018, 14:15

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Протестующие снова вышли на улицы Магаса.

В столице Ингушетии Магасе 31 октября прошел согласованный митинг против передачи Чечне части территории республики. В нем участвовали около тысячи человек, сообщил "МБХ медиа" председатель общественного движения "Опора Ингушетии" и один из лидеров протестов Барах Чемурзиев, передает "Радио Свобода".

Он также рассказал, что накануне на Всемирном конгрессе ингушского народа было принято решение приостановить уличные протесты против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней, поскольку цели протестов достигнуты. Вчера Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение об изменении границы с Чечней и потребовал провести референдум по этому вопросу.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Документ вызывал протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

4 октября в Магасе начались акции протеста против соглашения. Позже они были приостановлены до 31 октября.

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проводить митинги на подконтрольных ему территориях, заявив, что после этого участники протестов могут не уехать домой живыми. Так Кадыров отреагировал на оскорбления митингующих в Магасе, которые якобы обозвали его "пастухом".