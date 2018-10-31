Le Figaro: Путина одолевают сомнения 1 31.10.2018, 14:49

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В России под его руководством что-то пошло не так.

Подъем насилия и слабый интерес к кандидатам на недавних местных выборах свидетельствуют о молчаливом кризисе, в который погружается российское общество. Под давлением западных санкций оно отворачивается от продвигаемой российскими властями коллективной риторики, пишет Le Figaro (перевод – inosmi.ru).

В России под руководством Путина что-то пошло не так. Именно к такому выводу пришел зампред комитета Думы по образованию и науке Борис Чернышов. В переданном в правительство документе этот член ЛДПР, ультранационалистической и верной Кремлю партии, конечно не упоминает президента. Как бы то ни было, его суждения оказались жесткими и в чем-то даже предостерегающими. В них депутат опирался на ряд недавних происшествий в стране, которые широко освещались в СМИ: разводящаяся звездная пара устроила драку на телевидении, два футболиста национальной сборной избили чиновника в московском кафе, два автомобилиста устроили потасовку прямо на дороге, персонал психиатрической клиники выложил в интернете видео унижений престарелой женщины. В Екатеринбурге этим летом пять подростков от 14 до 16 лет убивали молодого инвалида, пока их снимала на камеру их тринадцатилетняя подруга.

«Агрессия превращается в норму», — с тревогой отметил Борис Чернышов, предложив властям сформировать Министерство психологического климата. На следующий день после его заявления 18-летний Владислав Росляков проник на территорию колледжа в Керчи (Крым) с ружьем и самодельными взрывными устройствами, устроив там настоящую бойню: пять погибших и более полусотни раненных. Виной всему «глобализация», заявил в день трагедии Владимир Путин перед тем, как отправиться на хоккейный матч.

Раздражение, гнев и неопределенность

Многие россияне приветствовали хладнокровие лидера и обвинили украинских врагов в подготовке теракта на их бывшей территории. Как бы то ни было, в соцсетях о президенте высказывались в ином ключе. «Правда в том, что власть Путина сопровождается тысячами трупов», — возмутилась пользователь Наталья Ефремова, намекая на множество происшествий, терактов и войн на протяжение четырех его президентских сроков. Здесь возможны две интерпретации. Первая и самая распространенная (ее придерживаются политики и силовики) считает агрессивное поведение проявлением индивидуальных отклонений. В представлении депутата Чернишова, любой гражданин должен иметь возможность позвонить по горячей линии в Министерство психологического климата, чтобы получить необходимую помощь или узнать адрес специализированной клиники.

Вторая интерпретация носит социологический характер. Как отмечает директор Левада-центра Лев Гудков, трагедия в Керчи отражает атмосферу напряженности в российском обществе, которое одолевают раздражение, гнев и неопределенность. «Люди полностью теряют представление о будущем. Царит ощущение неопределенности и ухудшения ситуации Тамара Эйдельман говорит ученикам о воздействии пропаганды и фальшивых новостей, указывая в частности на воинственную риторику власти. Недавно Владимир Путин заявил следующее о риске ядерной войны: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Изменение настроений связано со спадом волны патриотизма после аннексии Крыма и с последствиями западных санкций, которые бьют по покупательной способности населения. Прозвучавшая летом новость о повышении пенсионного возраста на пять лет еще больше разожгла недовольство. И если раньше критика щадила Владимира Путина, на этот раз ему досталось по полной программе. В сентябре о доверии к нему говорили всего 39% россиян против 59% годом ранее. Кроме того, по данным Комитета гражданских инициатив (его возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин), всего 7% населения считают приоритетной задачей строительство сильного государства, которое с давних пор является официальным лейтмотивом. В то же время 80% россиян хотят социальной справедливости. «Путин не выполнил обещания. Сегодня в Крым отправляют больше денег, чем в другие регионы, хотя там у них пенсии выше. В этом нет равенства», — недоволен Александр, пенсионер с севера России.

Российская потемкинская деревня дает трещину. На последних региональных выборах избиратели решили проголосовать ногами, как, например, во Владимире, знаменитом городе Золотого кольца в 180 км от Москвы. Кандидат Кремля и ярая сторонница Владимира Путина Светлана Орлова проиграла националисту от ЛДПР, который никому там не известен и даже не проводил кампанию. Ее поражение стало тем острее, что фальсификаций на этих выборах было больше, чем за всю недавнюю историю области, уверяют в НКО «Голос».

Так директор центра соцобеспечения Ленинского района потребовала от сотрудников обзвонить всех подопечных (пенсионеры, матери и зависящие от пособий инвалиды) и добиться от них того, чтобы они проголосовали за Орлову. В противном случае их грозили лишить премии или даже уволить, говорит пожелавший сохранить анонимность участник. В узком кругу сотрудники возмущались этим поручением, однако затем вернулись на рабочие места… и выполнили его. «Мы не выступали в поддержку какого-либо кандидата. Как бы то ни было, нам нужно руководствоваться законом, который предусматривает оказание престарелым людям и инвалидам помощи в реализации их избирательных прав», — говорит директор Управления социальной защиты по Владимиру Елена Беряцкене. В тексте упомянутого ей закона нет ни слова о выборах…

Как отмечает активист Игорь Петров, в некоторых Владимирских школах учителя получили 5 000 рублей наличными, по официальной версии, в рамках отмечаемого месяц спустя профессионального праздника. В другом учреждении директор сочетал кнут и пряник, пообещав уволить всех, кто будет голосовать за Орлову. Еще недавно о подобном молчали, однако за последние недели таких рассказов становится все больше. В школах Смоленска, где не хватает учебников, чиновники перевозят книги из одного учреждения в другое накануне визита инспектора. Тот в курсе подлога, однако все равно подтверждает, что насчитал должное количество книг.

Непорядочные чиновники

Новым моментом стало то, что россияне рассказывают эти истории с иронией, как раньше зачастую было в Советском Союзе: не публично (из страха репрессий), а за чашкой чая. Замглавы ЦИК Николай Булаев сам признал нарушения на российских выборах. Он призвал проигравших на выборах во Владивостоке кандидатов не подавать в суд на непорядочных чиновников, которые запустили руку в урны, чтобы обеспечить победу пропутинского кандидата: «Уважаемые господа кандидаты, у вас есть совесть? Вы подали на этих людей заявления в правоохранительную систему, я вас призываю — отзовите свои заявления — эти люди ни в чем не виноваты. Подайте заявления на тех, кто виновен».

«Люди не могут без конца жить в страхе. Они начинают открывать глаза», — считает активист Игорь Петров из Владимира. Телевидению, которое некогда играло доминирующую роль, становится все сложнее формировать общественное мнение. В августе лишь меньшинство (49%) россиян говорили, что доверяют новостям с голубого экрана (проводимое перед ним время также резко упало). Параллельно с этим последнее видео оппозиционера Алексея Навального на Ютьюбе набрало более 5 миллионов просмотров. «Люди перебираются в интернет из-за государственной монополии на информацию и отсутствие конкуренции», — считает Лев Гудков из Левада-центра.

По данным центра, внешняя политика Кремля в том виде, в каком ее представляют федеральные каналы, все еще пользуется широким доверием среди населения. В то же время существует заметное недоверие в том, что касается экономических вопросов. «Они втирают нам не пойми что, но мы не идиоты», — не скрывает раздражения преподаватель Татьяна Гаврилова, отмечая в частности «ложь» телевидения об уровне жизни россиян. Как бы то ни было, Кремль, судя по всему, не собирается менять подход к общественной тематике. После трагедии в Керчи замдиректора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что «киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого невозможно гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам»…