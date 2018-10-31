«Семь лет назад парковку разрешили – а сегодня машины эвакуируют» 9 31.10.2018, 14:51

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Крик души минчанки.

Нельзя сказать, что парковка во дворах — явление положительное. Но изменение официального решения, заставляющее нервничать автомобилистов, еще хуже. С такой ситуацией сегодня столкнулись жители одного из домов по улице Беды. Когда-то, в 2011 году, жильцы получили от администрации разрешение на обустройство стоянки, а сегодня на, как им всегда казалось, легальную парковку приехал эвакуатор. Следом начали устанавливать ограничительные столбики.

«Стоянке лет 20. В 2011 году жильцы решили обустроить парковку у дома, легализовать ее, — рассказала Onliner.by местная жительница Наталья. — Нам предложили составить схему, собрать подписи, снять плодородный слой. Мы получили бумагу из администрации, что там не возражают против обустройства гостевой парковки. После того как этот этап был пройден, за свой счет мы приобрели тротуарную плитку и краску, провели работы. С тех пор не было никаких проблем».

Сегодня же приехал эвакуатор с сотрудником ГАИ. Стоящие машины были убраны с парковки. «Сотрудники ЖКХ на освободившихся местах тут же установили пластиковые столбики — по их словам, от кого-то поступила жалоба, потому решили прибегнуть к такому методу, — объясняет Наталья. — Примечательно, что не было никаких предупреждений, объявлений у входа в подъезд о планируемых работах и, соответственно, просьб убрать транспорт. А ведь такие действия вряд ли могут быть спонтанными. Просто с утра приехал эвакуатор. Другие хозяева авто успели перепарковаться. Но одну машину увезли на штраф-стоянку, с ее владельцем не смогли связаться. Вышло, что человек оставил автомобиль на вполне легальное место, а сегодня внезапно стал нарушителем. Ему же еще счет за эвакуацию и хранение выставят».

В итоге, по словам минчанки, двор остался без парковки, несмотря на разрешение администрации, выданное прежде.