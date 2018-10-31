Как в войнах с Москвой наши предки укрепили государственную систему ВКЛ 31.10.2018, 14:59

Начало 16 века - важный период в истории Беларуси.

Король умер, да здравствует король. Смерть Казимира Четвертого, польского короля и великого князя Литовского, означала возведение на трон ВКЛ Яна-Альбрехта, уже занявшего свое законное место на троне Польши. Так должно было свершиться по Кревской унии. Но литвинские аристократы захотели иметь своего князя, который бы выполнял их волю и не полагался на польскую знать. Потому великим князем Литвы был провозглашен Александр. Править Великим княжеством Литовским литвины доверили ему 20 июля 1492 года, пишет litvin.pl.

Паны-рады выбрали князем именно Александра, при условии, что он будет решать важные дела княжества, например, вопросы обороны страны, издания законов и вопросы международных отношений, лишь с учетом их мнений. Александр должен был посвящать паны-рады во все государственные дела и прислушиваться к их мнениям.

Король Польши Казимир IV

В период правления Александра прошло несколько войн с Москвой. Так, итогами неудачной для Литвы войны с Москвой (началась в 1492 году, а закончилась почти через два года) стало то, что врагам ВКЛ отошла часть Верховских княжеств и Вяземское княжество (полностью).

Отношения между Литвой и Москвой не улучшились даже после того, как князь Александр женился на Алене Ивановне, дочери Ивана III, правителя Московского княжества. Василий III продолжал впутываться в Литовские дела, а его попытки присоединить Литовское княжество к Москве не никак не удавались, поэтому войны литвинов с московитами вспыхивали снова и снова.

Например, война, начавшаяся в 1500 году, продлилась три года. В самом начале произошла битва при Ведроши, неподалеку от города Дорогобужа. Итогом крупной битвы стал разгром литовского войска, главнокомандующим которого являлся гетман Острожский, московские бояре захватили гетмана в плен.

Также московские войска разрушали Полоцк, Смоленск, Витебск, Оршу и Мстиславль. Кровопролитная война закончилась подписанием мирного договора, в котором значилось, что Чернигов, Гомель, Стародуб, а также Торопецкое, часть Мстиславского и Бельское княжества признавались законной военной добычей Москвы и отдавались ей навечно.

Но в правление князя Александра московиты не были единственными противниками Литвы. Великое Литовское княжество страдало еще и от постоянных набегов крымских татар. 1502, 1503, 1505 годы знаменовались столкновениями с татарами, которые постоянно грабили окрестности Слуцка, Новогрудка, Минска, уводили тысячи литвинов в крымскую неволю.

В 1506 году татары добрались в своих набегах даже до Ошмян, Гродно, Клецка, Волковыска. Они огнем и мечом прошли через Минск, через Петриков, Брагин и Мозырь. Уже в следующем году их набеги были остановлены в битве при Клецке.

К Клецку князь Александр выслал рать под командованием своего лучшего полководца воеводы Глинского. Литвинские войска, сражаясь с большой отвагой и самопожертвованием, сумели разгромить орды татар численностью в сорок тысяч всадников. Глинский хорошо проучил степняков. После такого сильного поражения татары набегов на литвинские области больше не осуществляли.

19 августа 1506 году князь Александр скончался. Но его дело продолжил Сигизмунд Первый, прозванный Старым. Чтобы сохранить унию между Польским королевством и Великим княжеством Литовским, польский сейм выбрал Сигизмунда королем. 8 декабря этого же года он был коронован.

В скором времени началась война с Москвой, которая закончилась в 1507 году. После ряда военных провалов литвинской армии некоторые восточные уделы Великого княжества Литовского отошли к Москве.

Следующая война началась в 1512 году, она затянулась почти на десять лет. Армии Сигизмунда Старого в 1514 году удалось отбить Смоленск. В том же году, 8 сентября, прошла битва под Оршей, тогда литовскими войсками командовал Константин Острожский, добившийся подлинного триумфа военного искусства литвинов, победив 80-тысячное войско московских воевод.

Сигизмунд проводил активную наступательную военную политику на южных рубежах Речи Посполитой. В набеги на османов направлялись отряды казаков, которые разоряли крепости татар и турок в Крыму. В 1524 году гетман Константин Острожский даже захватил вместе с казачьим атаманом Остапом Дашкевичем покорил сильную османскую крепость у Черного моря — Очаков.

При Сигизмунде Первом Старом Речи Посполитая вернула себе также Любеч и Гомель. Произошло это по итогам войны, начатой в 1534 году и завершившейся через три года.