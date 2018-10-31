ВВС Британии перехватили российские Ту-160 1 31.10.2018, 15:25

1,380

Стратегические бомбардировщики РФ приблизились к месту учений войск НАТО.

Два истребителя Tornado дежурных сил британских ВВС в среду днем вылетали по сигналу тревоги с авиабазы Lossiemouth в Шотландии для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые выполняли полет над Норвежским морем в юго-западном направлении.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

С целью обеспечения продолжительности полетов истребителей Tornado с авиабазы Brize Norton в Англии также вылетел самолет-заправщик Voyager.

В среду днем Минобороны России сообщило, что два самолета Ту-160 приступили к многочасовому полету в районе нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей на фоне учений НАТО Trident Juncture 2018, которые продолжаются в Норвегии. Они должны стать крупнейшими с момента окончания холодной войны.

В учениях участвуют войска 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии. К Trident Juncture привлекли 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тыс. единиц техники.