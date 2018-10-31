«Игроки в руках Дуайера, как в анекдоте: сколько детали ни переставляй, все равно получаются «Жигули» 31.10.2018, 15:36

Мнение об игре минского «Динамо» в нынешнем сезоне.

Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением об игре минского «Динамо» в нынешнем сезоне, сообщает tribuna.com.

«Тут ситуация парадоксальная: играют они, а стыдно почему-то всем нам. Зрителям. Дмитрию Баскову, который оказался на амбразуре и вынужден ее как-то закрывать. А помните первого заокеанского тренера в белорусском хоккее? Тоже рыжего, как и Горди Дуайер, но совершенно другого в плане харизмы, подхода к игре и, главным образом, эмоционального настроя и мотивационных решений. Глен Хэнлон сразу всем нам показался отчаянным чудаком, когда в 2005-м возглавил сборную Беларуси. Не было тогда еще ни КХЛ, ни «Динамо» в нем. Но появилась глубокая и основательная вера в то, что белорусские хоккеисты не ширпотреб какой-нибудь ни на что не способный, что они могут играть на мировом уровне, что физически, тактически и технически если и уступают в чем-то соперникам, то уже в настрое и решительности нам равных нет.

Выбор Хэнлоном хоккеистов для своей команды иногда казался совершенно нелогичным. Он, как фокусник, вытягивал из шляпы своих пресловутых «зайцев» — быстрых, прессингующих игроков, доставал из рукава никому доселе не известных «джокеров», сделал из Олега Антоненко «снайпера на крыше» — точного и убойного, в общем, сделал главное — слепил команду. Которой сейчас нет.

Если вы помните, раздевалка Хэнлона никогда не была пустой. По ней можно было ходить, как по музею или избе-читальне. Над страстью этого канадца к мотивационным плакатам многие тихонечко посмеивались, но его призывы к единению, требование всегда подставить плечо партнеру и помнить о своей семье, о женах и детях, перед которыми не должно быть стыдно, как ни странно, работали! И он не заставлял игроков на следующий день после поражений всю тренировку кататься по льду туда-сюда, еще больше вгоняя их в тоску и безнадегу. А всегда придумывал нечто гораздо более оригинальное — в тим-билдинге Хэнлон был действительно силен. Сборная при нем и на шашлыки регулярно выезжала, и в пейнтбол играла, и даже в цирке была, где хоккеисты могли почувствовать себя и воздушными акробатами, и дрессировщиками. А Алексея Страхова, если не изменяет за давностью лет память, даже нарядили клоуном. Было весело.

Это я, конечно, не к тому, что нужно срочно менять Дуайера на Хэнлона, хотя клоунами нарядить некоторых, безусловно, стоило бы. Просто нас еще в школе учили элементарному математическому закону, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И сколько бы сейчас тренерский штаб «Динамо» ни тасовал тройки и пятерки, изменить что-то вряд ли получится. Потому что 2+2 всегда будет равно 4. А чтобы результат получился другим, другими должны быть и условия: работа в межсезонье и подбор состава, отработка игры в меньшинстве и большинстве, подгон физических кондиций. Самое обидное, что нам со стороны этим летом многие приобретения казались очень даже неплохими. Позволявшими, по крайней мере, рассчитывать на сумму гораздо более серьезную, чем бездарные и кажущиеся бесконечными серии поражений. Однако реальность оказалась иной: эти игроки в руках Дуайера, как конструктор в известном советском анекдоте: как и сколько детали ни переставляй, все равно получаются «Жигули», – написал Канашиц.