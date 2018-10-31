Помощник государственного секретаря США встретился с Лукашенко в Минске 4 31.10.2018, 15:44

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Фото: БелТА

Аарон Уэсс Митчелл выслушал белорусского диктатора.

Помощник государственного секретаря США Аарон Уэсс Митчелл встретился сегодня с Лукашенко в Минске, сообщает БелТА.

"Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику, - мы хотим быть предсказуемыми. Да, наверное, и США оценили нашу искренность в этой политике, - заявил диктатор. - Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".

Лукашенко также отметил опыт Аарона Уэсса Митчелла и его знание проблем региона. "Мы знаем ваше отношение, вашей страны к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира. Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому", - заявил белорусский правитель.