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В Крым переселили 108 тысяч россиян для изменения демографии

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  • 31.10.2018, 15:52
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Владимир Ельченко

Постпред Украины в ООН рассказал о политике оккупантов.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что начиная с 2014 года, Россия переселила в оккупированный ею Крым 108 тысяч российских граждан, чтобы изменить на полуострове демографический состав населения, сообщает nv.ua.

На заседании Совета безопасности ООН Ельченко сообщил, что РФ игнорирует приказ Международного суда ООН о ликвидации расовой дискриминации.

"За период с 2014 по 2017 год 108 тысяч человек переехали из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это как не специальная политика изменения демографической ситуации?" - сказал он.


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