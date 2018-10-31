«Когда госорганы бездействуют, эти парни помогают людям» 31.10.2018, 16:31

Профсоюз РЭП получил письмо благодарности от одного из работников, получивших помощь.

С согласия автора письма, сайт praca-by.info его опубликовал:

"Собственно, просто хочу выразить свою признательность за ваши поступки и проделанную работу. Молодцы! Рад, что в стране есть такие люди.

Раньше жил в Могилеве. Думаю, как и везде, начались проблемы с зарплатой. Обратились в Охрану труда - там, собственно, никак не отреагировали. Обратились в РЭП - сразу нашлись выходы из сложившихся ситуаций.

Потом начались звонки из Следственного комитета, расспросы и прочее выкачивание информации. В ответ они услышали лишь то, что когда госорганы бездействуют, то эти парни помогают людям.

Поэтому еще раз от души благодарю за все!"

Профсоюз РЭП благодарит автора письма за признание и высокую оценку его работы. На сайте профсоюза заметили, что профсоюз РЭП - это не только парни; в организации женщины-активистки защищают права работников наравне с мужчинами.