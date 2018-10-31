Российские богачи вывезли две трети капитала за рубеж 1 31.10.2018, 16:41

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Те, у кого есть хотя бы $1 миллион, хранят 70% денег в валюте в иностранных банках.

Состоятельные россияне, имеющие на счетах сумму от 1 млн долларов, не доверяют рублевой зоне и хранят свои сбережения преимущественно в валюте и в иностранных банках, пишет finanz.ru.

К такому выводу пришли аналитики Frank RG, рассмотрев финансовые активы более 30 тыс. россиян и данные от 11 российских банков и их подразделений private banking, которые специализируются на оказании услуг состоятельным клиентам.

Совокупное состояние российских долларовых миллионеров составило, по данным исследования, 455 млрд долларов, из которых 315 млрд, или 70%, хранится за рубежом.

Доля валюты в портфелях состоятельных граждан РФ увеличивается, констатируют в Frank RG.

"Тот факт, что три года назад курс рубля обвалился по отношению к доллару в два раза, не мог не оказать влияния на решение состоятельных россиян хранить свои сбережения в долларах", - говорит руководитель проекта Premium & Private Banking компании Frank RG Любовь Прокопова.

За последние три года наблюдений за рынком private banking доля валютных вложений в капитале состоятельных клиентов выросла с 55 до 60%. Доля валютных вложений в депозитах выше, а в инвестиционном портфеле - 55%, отмечает эксперт.

В валюте хранятся деньги не только на иностранных, но и на российских счетах. Под управлением зарегистрированных в РФ банков состоятельные граждане держали сумму в 7,72 трлн рублей, или 112 млрд долларов.

К концу года, по прогнозу, активы увеличатся на 22,3% до 8,67 трлн рублей.

По данным ВЦИОМа, напомним, у трети россиян в принципе нет каких-либо сбережений, а валютные накопления имеют лишь 5% граждан.

По данным Credit Suisse, на середину 2018 года 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране.

По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.

Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.