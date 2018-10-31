Белорусы о БРСМ: Не вступал в эту секту

Белорусы о БРСМ: Не вступал в эту секту7
- 31.10.2018, 17:20
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Наши соотечествинники продолжают рассказывать о своем опыте общения с «лукомолом».
Запись раздраженной учительницы, которая объясняет, а скорее, грозит отчислением и запугивает детей, чтобы вступали в БРСМ, уже посмотрели более 60 тысяч человек, сообщает «Белсат».
Пока Министерство образования, руководство гимназии, где была сделана запись, и БРСМ молчат, интернет-пользователи рассказывают свои истории загона в БРСМ.
Видеозапись, снятая учащимися минской гимназии, попала в редакцию Свободы. На видео учительница заставляет вступать в БРСМ, так как «администрации школы нужна стопроцентная статистика, иначе может быть отчисление из класса». При этом ни один ученик вступить в молодежную организацию не хотел.
«Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихо – никто вас трогать не будет», – не прекращала давить учительница.
Класная агітавала са словамі "усе дзяўчынкі класа ўжо ў БРСМ, толькі вы дзьве як белыя вароны." Усяго дзяўчынак у класе было 5. #загонбрсм— Равіёль (@Pillmieszka) 31 октября 2018 г.
#загонбрсм— Kristian Shinkevich (@Kris_Help112) 31 октября 2018 г.
Я помню ещё в школе был, где-то в конце 7-го класса, как раз всем 14 было/исполнялось.
И был пиздец, говорили что это скидки даст, повысит шанс поступить в универ, а если в другом городе, то тип без БРСМ общагу не найдут.
Хорошо что не вступил.
в школе уговаривали и врали про льготы и скидки чуть ли не во всех местах, где существуют товарно-денежные отношения. когда поступил - открыто заявили, что без членства общагу не дадут. #загонбрсм— yurzmg2 (@yurzmg2) 30 октября 2018 г.
Калі я выпускалася з універа, абавязковым было заплаціць усе “ўзносы” БРСМ, шчымілі нават тых,хто не быў у гэтай секце😂— Жанна Новік (@Jeanne_Novik) 30 октября 2018 г.
Ну і плацілі, каб проста хутчэй забраць дакументы#загонбрсм
У БНТУ на лекцыю забег нейкі чалавек і пачаў крычаць, што ўсе павінны без пытанняў уступіць у БРСМ і прафсаюз, раздаў усім анкеты, у прафсаюз уступілі ўсе (яшчэ не ведалі, што гэта таксама фікцыя), у БРСМ уступілі адзінкі і пасля ніякіх патрабаванняў і праблем не было. #загонбрсм— АРЛВiктар (@arlviktar) 31 октября 2018 г.
У чацьвёртым класе пагалоўна ўсіх назвалі піянерамі, ды далі значакі.— Sai (@syarghuk) 30 октября 2018 г.
Пазьней, у класе восьмым спрабавалі запісаць зноў. Не будучы яшчэ апазыцыйным, адчуў смурод які цягнецца за гэтым мярзоцьцем.
Ні ў БДУ, ні ў БАТУ ніякіх праблем не было з паступленьнем.#загонбрсм