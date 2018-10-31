Белорусы о БРСМ: Не вступал в эту секту 7 31.10.2018, 17:20

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Наши соотечествинники продолжают рассказывать о своем опыте общения с «лукомолом».

Запись раздраженной учительницы, которая объясняет, а скорее, грозит отчислением и запугивает детей, чтобы вступали в БРСМ, уже посмотрели более 60 тысяч человек, сообщает «Белсат».

Пока Министерство образования, руководство гимназии, где была сделана запись, и БРСМ молчат, интернет-пользователи рассказывают свои истории загона в БРСМ.

Видеозапись, снятая учащимися минской гимназии, попала в редакцию Свободы. На видео учительница заставляет вступать в БРСМ, так как «администрации школы нужна стопроцентная статистика, иначе может быть отчисление из класса». При этом ни один ученик вступить в молодежную организацию не хотел.

«Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихо – никто вас трогать не будет», – не прекращала давить учительница.