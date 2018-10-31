Ученые нашли продукт, который помогает худеть во время сна 3 31.10.2018, 17:39

2,994

Специалисты из США провели комплексное исследование.

Американскими специалистами было проведено исследование, доказывающие соответствующие качества творога, пишет orthodox.od.ua.

Ученые из США провели комплексное исследование, с помощью которого смогли установить продукт, который не только полезен для всего организма, но также помогает худеть непосредственно во время сна. Он не будет способствовать увеличению массы тела, но также помогает снизить количество жиров в организме.

Сообщается, что диетологи из Флориды провели соответствующий эксперимент, в котором участие принимали люди в возрастной группе от 20 лет. Им следовало съесть порцию творога за полчаса или час до того, как они отправлялись спать.

В результате данного действия они пришли к выводу, что творог крайне положительно отражался на качестве мышечной ткани, приводил к ускорению обмена веществ и в целом улучшал состояние здоровья.

Как уточняют ученые, в твороге также содержится казеин, который, хоть и медленно, но поступает в организм, налаживая там регулярную подачу аминокислоты. Данный продукт существенно увеличивает термический эффект пищи. Организму приходится тратить значительно больше времени, чтобы переварить пищу, а потому это способствует сжиганию калорий во время сна.