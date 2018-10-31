Лукашенко бредил на открытии Мюнхенской конференции в Минске 39 31.10.2018, 17:49

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Фото: Reuters / Vasily Fedosenko

(обновлено) Диктатор рассказал о Брейвике, Меркель и правах человека в Беларуси.

Как сообщает БелаПАН, в Минске начала работу основная группа Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). В первой половине дня заседание конференции проходит в закрытом для прессы режиме.

По информации организаторов конференции, в мероприятии примут участие премьер-министр Болгарии, президент Армении и премьер-министр Молдовы. Участниками дискуссии станут министры иностранных дел Македонии, Польши, Словакии и Монголии.

На открытии встречи основной группы взял слова Лукашенко, пишет tut.by.

Лукашенко заявил, что сегодня у Европы есть претензии к Беларуси в вопросе прав человека.

— Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека.

Давайте посмотрим, что происходит с демократией в Западной Европе. Если уже немцы не оценили роль Ангелы Меркель в истории и готовы ее выкинуть на задворки, то я вас поздравляю. Вы посмотрите, что происходит у вас, в Европе с демократией, а вы все говорите о демократии в бывших советских республиках.

Вы скоро приедете к нам, учиться нашей демократии. Потому что у нас есть стабильность для нормальной жизни людей. Девчонки не должны бояться в школу ходить в юбке. О каких правах человека тут можно говорить? Где права 70 человек, которых расстреляли в Норвегии? А он сидит в трехкомнатной тюрьме, хорошо ему, — сказал Лукашенко.

По его словам, для Беларуси одной из ключевых составляющих не только фундаментальных прав человека, но и безопасности, была и остается социально-экономическая сфера.

— Я глубоко убежден, что в нестабильном обществе не могу быть обеспечены права и свободы человека. Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня — это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе? — сказал Лукашенко.

Также диктатор заявил, что Беларусь готова включиться в процессы, происходящие в Украине:

«Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», - резюмировал Лукашенко.

Также Лукашенко прокомментировал решение Польши о размещении на ее территории «Форта Трампа». Он считает, что Россия и Беларусь не могут не реагировать на это.

— Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хоть не хотелось бы, нам есть на что тратить деньги. А Трамп вряд ли думает о том, что есть такая маленькая Беларусь, что здесь люди живут. Я был сторонником Трампа, но теперь мне кажется, что это все игра. Но такие разговоры о ядерном оружии, о размахивании ракетами вредны, а Дональд этого, как молодой политик, не понимает, — сказал Лукашенко.