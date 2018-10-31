Литовские аэропорты напоминают: с 1 ноября путешественников ждут важные перемены 31.10.2018, 17:57

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Фото: 15min.lt

Литовские аэропорты называют правило приезда в аэропорт за два часа до вылета золотым.

Именно столько времени нужно, чтобы пройти все необходимые процедуры, пишет delfi.lt.

Проведенный Литовскими аэропортами опрос показал, что это правило учитывает все большее число путешественников. Однако с 1 ноября, когда две авиакомпании вводят новые требования к бесплатной ручной клади, пассажиров просят уделять этому еще больше внимания.

Опрос, проведенный Литовскими аэропортами, показал, что большинство пассажиров приезжает в аэропорт за 1,5-2 часа до вылета. В Вильнюсе таких путешественников больше трети - 35%. В Каунасском и Палангском аэропортах соответственно 49% и 40%. По сравнению с данными за 2017 г., эти цифры увеличились на несколько процентов.

Представитель Литовских аэропортов Раса Петрайтене обратила внимание на то, что с 1 ноября меняются требования к ручной клади авиакомпаний Ryanair и Wizz Air, поэтому к рекомендации приезжать за 2 часа надо относиться с большей серьезностью.

"После того как авиакомпании ввели новые требования, мы рекомендуем пассажирам тщательно планировать поездку. Чтобы поездка была эффективной и проходила без стресса, мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт не меньше чем за два часа до вылета", - советует Петрайтене.

Напомним, что по новым правилам Ryanair с 1 ноября бесплатно в салон самолета пассажиры могут взять только небольшую кладь (40x20x25 см), которая может разместиться под креслом. Только пассажиры, которые приобрели услугу Priority, имеют право взять в салон самолета дополнительную сумку на колесах большего размера. С 1 ноября пассажиры Wizz Air также смогут бесплатно взять в салон только одну единицу ручной клади (40x30x20 cm), пассажиры, которые приобрели услугу Priority, имеют право взять в салон самолета дополнительную сумку на колесах большего размера (10 кг).

Те, кто не приобретет услугу Wizz Air Priority, должны будут сдать багаж во время регистрации.

"Мы обращаем внимание путешественников на то, что авиаперевозчики не меняют правила перевозки покупок, сделанных в магазинах Duty Free", – напомнила Петрайтене.

Надо отметить, что если пассажир Ryanair заказал билеты до 31 августа, а отправиться в путь после 1 ноября, то с собой можно взять ручную кладь до 10 кг, но ее надо будет сдать во время регистрации. Если билет на самолет Wizz Air был приобретен до 10 октября, пассажир может бесплатно взять ручную кладь до 10 кг, однако ее надо сдать во время регистрации. Более подробную информацию можно получить на сайтах авиакомпаний.