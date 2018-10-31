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Под Оршей почтили память жертв сталинских репрессий

  • 31.10.2018, 18:09

На еще одном известном месте сталинских расстрелов под Оршей появился свой памятник.

Расстрельный лес возле Могилёвского шоссе был известен краеведам с того же времени как и Кобыляцкая гора, пишет сайт orsha.eu.

Старожилы рассказывали страшные истории про то как здесь расстреливали людей, отмечали, что по левой стороне шоссе расстреливали духовенство различных конфессий. Свидетелем тех расстрелов был, кстати, - тогда ещё ребенком - и один из авторов акта обследования Кобыляков Георгий Пищалов.

В самом акте государственной комиссии про Кобыляки говорится: "... В этот период лес, так называемой "Кобыляцкой горы" был местом массовых расстрелов ни в чём ни повинных советских людей, так же, как лесной массив по Могилёвскому шоссе у деревни Поддубцы". Но точной информации про археологические исследования на Могилевском шоссе в публичном пространстве нет.

Ещё в сороковые годы местные жители пытались отметить место расстрелов самодельными крестами, которые уничтожались соответствующими службами. А в 1990-е годы исполком объявлял конкурс на создание здесь памятника, но памятник так и не был установлен. И Могилевское шоссе почти на два десятилетия выпало из информационного поля.

Это место на выходных уже посетила группа родственников жертв репрессий из Минска, которые ехали на уборку на Кобыляцкую гору.


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