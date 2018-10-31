Лукашенко попросил дать Беларуси контроль на российско-украинской границе и выборах на Донбассе 14 31.10.2018, 18:14

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Об этом диктатор заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.

Беларусь, заявил Лукашенко, может «сопровождать» проведение выборов на Донбассе, «исходя из понимания того, что это неотъемлемая часть Украины», сообщает «Радыё Свабода».

На открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности 31 октября в Минске Лукашенко озвучил ряд предложений по решению конфликта на юго-востоке Украины. По словам БелТА, он предложил:

• Расширить возможности мониторинговой миссии ОБСЕ и трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ), а также диалог парламентариев, региональных властей, экспертов и гражданского общества;

• разместить на Донбассе миротворцев - возможно, совместной миссии ООН и ОБСЕ с участием военнослужащих, полицейских и гражданских из стран, которые в течение конфликта «делали вклад в его решение» (Беларусь - в их числе, говорит Лукашенко);

• возложить на Беларусь "ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе»;

• Провести на Донбассе выборы при «сопровождении» Беларуси - но, отметил Лукашенко, "исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».

На развертывание миротворческой миссии, добавил Лукашенко, «времени почти уже не осталось», а работу в «нармандким формате» (между руководителями России, Украины, Франции и Германии) нужно активизировать, но, отметил Лукашенко, ее «может быть недостаточно».

Лукашенко также заявил, что «наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт», и снова вспомнил идею «нового Хельсинкского процесса», так как «великие державы теряют статус гарантов стабильности».

«Мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения, - говорил Лукашенко. - Некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята, как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечеркивать».

Также он отметил, что не хочет оказаться на «линии нового цивилизационного разлома, на острие блоковой противостояния между Востоком и Западом» - мол, «если бы сильные мира сего пришли к договоренности не тянуть государства Восточной Европы в различные военно-политические блоки, не требовать подтверждения лояльности в ущерб их суверенных интересам, этот регион стал бы трансграничном поясом стабильности и взаимодействия».