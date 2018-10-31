Лукашенко - европейцам: Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии 21 31.10.2018, 18:54

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По словам диктатора, он «на коленях не ползает там в Брюсселе».

Александр Лукашенко заявил, что сегодня у Европы есть претензии к Беларуси в вопросе прав человека. Об этом он сказал на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции безопасности в Минске, передает tut.by.

- Давайте посмотрим, что происходит с демократией в Западной Европе. Если уже немцы не оценили роль Меркель в истории и готовы ее выкинуть на задворки, то я вас поздравляю. Вы посмотрите, что происходит у вас, в Европе, с демократией, а вы все говорите о демократии в бывших советских республиках.

Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что у нас есть стабильность для нормальной жизни людей. Девчонки не должны бояться в школу ходить в юбке. О каких правах человека тут можно говорить?, — сказал Лукашенко.

По словам диктатора, для Беларуси одной из ключевых составляющих не только фундаментальных прав человека, но и безопасности, была и остается социально-экономическая сфера.

— Я глубоко убежден, что в нестабильном обществе не могут быть обеспечены права и свободы человека. Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня — это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе? — сказал Лукашенко.

Диктатор также заявил, что Беларусь многое делает для Евросоюза в сфере безопасности. Страной создан «эффективный заслон на пути нелегальной миграции, наркотрафика и криминала в Европу», «даже мышь не проползет через наши границы» в Европу.

— При этом мы не претендуем на членство в ЕС, на коленях не ползаем там в Брюсселе и идем к европейцам отнюдь не с протянутой рукой. Нам всегда есть что предложить партнерам, — сказал Лукашенко.