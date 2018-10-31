Видеофакт: В Бразилии посетитель бара не заметил ограбления, потому что смотрел в телефон 31.10.2018, 19:00

Житель Бразилии настолько увлекся, что пропустил ограбление бара, в котором находился.

Житель Бразилии Карлос Алмейда спокойно сидел в одном из баров города Нова-Серрана и вел переписку по телефону. Алмейда настолько увлекся, что пропустил ограбление бара, в котором находился, пишет «Медуза».

Ограбление сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что, когда в бар входит вооруженный преступник, Алмейда спокойно стоит у стойки с телефоном в руках и никак не реагирует на происходящее. Некоторые посетители ложатся на пол, но Алмейда по-прежнему ничего не замечает. Даже когда грабитель проходит мимо него, Алмейда продолжает переписываться. Он заподозрил неладное лишь тогда, когда преступник уже покинул бар.

Алмейда рассказал журналистам, что пропустил ограбление из-за громкой музыки, игравшей в баре. Когда он отвлекся от телефона, то увидел лежавшего на полу человека и сильно, по его словам, удивился.

Алмейда не стал говорить, с кем переписывался во время ограбления, но отметил, что это «личное».