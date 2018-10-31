Белорусский боксер Релих: Не ожидал, что мой российский соперник струсит 2 31.10.2018, 19:05

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Кирилл Релих

Белорусский боец Кирилл Релих поделился мнением о бое с российским спортсменом Эдуардом Трояновским.

7 октября в Йокогаме Кирилл Релих провел первую защиту титула чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBA и победил Эдуарда Трояновского решением судей: трижды 115−113. Бой длился все 12 раундов, что стало в новинку для Трояновского и на что Кирилл явно не рассчитывал.

- Не ожидал, что Эдуард, скажем так, струсит, — признался 28-летний уроженец Барановичей на встрече с белорусскими журналистами. — Думал, он выйдет воевать, чтобы, как он говорил раньше, забрать у меня титул, а не включит заднюю передачу от испуга — и начнется вот эта возня 12 раундов. Почему-то он передумал…

- Ты свою подготовку выстраивал не под марафон, верно?

- Да, его же распиарили: мол, один удар — и все решится. Он, видимо, передумал показывать, какой он панчер, — передает слова спортсмена tut.by.