Еврокомиссар Хан встретился с белорусскими правозащитниками и лидером профсоюза РЭП 31.10.2018, 19:13

Йоханнес Хан

Белорусские правозащитники обсудили с еврокомиссаром Ханом ситуацию с правами человека и условия работы СМИ.

В среду, 31 октября, представители белорусских неправительственных и правозащитных организаций встретились с Европейским комиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Европейского союза Йоханнесом Ханом. Во встрече также принимала участие официальная представительница Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин, передает «Вясна».

Белорусские НПО и правозащитные организации представили член совета ПЦ "Весна" Валентин Стефанович, директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянка, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и руководитель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

На встрече обсуждались различные аспекты ситуации с правами человека в Беларуси в контексте планируемого подписания соглашения о двустороннем сотрудничестве Беларуси и Европейского союза. Представители гражданского и правозащитного сообщества высказали свое пожелание, чтобы в этом соглашении также была отражена проблематика прав человека, а не только экономических и других отношений.

Валентин Стефанович отметил, что, как и раньше, ситуация в области прав человека характеризуется отсутствием каких-то позитивных системных изменений. В Беларуси до сих пор существуют сферы, в которых в принципе не наблюдается никакого прогресса.

"Никаких сигналов со стороны власти к улучшению в этих сферах мы не видим. Прежде всего, это касается изменения избирательного законодательства, а также имплементации рекомендаций ОБСЕ, которые были сделаны по итогам последней миссии наблюдения за выборами в Беларуси", — отметил правозащитник "Весны".

Валентин Стефанович обратил внимание на работу межведомственной группы, которая была создана еще в 2016 году, но результатов ее работы не наблюдается до сих пор. Правозащитное сообщество Беларуси направляла туда свои предложения по изменениям избирательного законодательства. Даже представитель кампании "Правозащитники за свободные выборы", председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак лично представлял их на заседании межведомственной группы. Но после событий весны 2017 года про ее работу ничего неизвестно.

Судя по информации, предоставленной спецпредставителю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кенту Харстеду председателем ЦИК и правителем Беларуси во время встречи в Минске, имплементация рекомендаций ОБСЕ и изменения в избирательное законодательство не планируются.

"Таким образом, президентские и парламентские выборы 2020 года будут происходить в тех правовых рамках, которые на сегодня мы имеем. Они уже много раз были раскритикованы и представителями ОБСЕ, и правозащитниками. Очевидно, некоторые избирательные процедуры требуют немедленного реформирования", — сделал выводы Валентин Стефанович.

Господин Хан сообщил представителям гражданского и правозащитного сообщества, что во время встречи с представителями избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина очередной раз заявила, что изменения в избирательное законодательство возможны только после изменений в Конституцию.

"Это достаточно странная позиция, потому что мы не говорим вообще об изменениях избирательной системы. Да это и не входит в список рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Некоторые рекомендации касаются конкретных вопросов избирательных процедур, в частности, подсчета голосов. Естественно, что для того, чтобы их имплементировать, никаких изменений в Конституцию не нужно", - комментирует позицию избирательной комиссии Валентин Стефанович.

В ходе встречи была затронута тема отсутствия прогресса по отмене и введения моратория на смертную казнь. Правозащитники отметили, что власти до сих пор ссылаются на неготовность общества, хотя в Беларуси не проводятся никаких работ по этому вопросу. В контексте планового подписания соглашения эта тема предстает особенно остро, ведь, как известно, Европа является свободной от смертной казни. Ситуация со смертной казни в Беларуси противоречит европейским ценностям.

Ольга Смолянка, директорка Центра правовой трансформации, отметила недостатки законодательства, регулирующего деятельность общественных организаций в Беларуси. Правозащитники также затронули проблемы изменений в законодательство в Закон "О массовых мероприятиях", и планируемую декриминализацию деятельности от имени незарегистрированных организаций, заменяя ее административной ответственностью.

Председатель Белорусского ассоциации журналистов Андрей Бастунец обратил внимание на проблемы деятельности средств массовой информации, а также на системное преследование журналистов, работающих в Беларуси без аккредитации. На встрече были абсуждены новые изменения в Закон "О средствах массовой информации".

На встрече была затронута тему уголовного преследования против лидеров независимого профсоюза РЭП. Геннадий Федынич напомнил о дате рассмотрения апелляции Мингорсудом, которая состоится 9 ноября.