Орел белорусских болот: орнитологи назвали птицу 2019 года 1 31.10.2018, 19:41

Это один из самых редких хищных видов в Европе.

Орнитологи выбрали крылатый символ следующего года, им стал большой подорлик. Это одна из самых редких хищных птиц в Европе, но в белорусских лесах обитает едва ли не крупнейшая популяция в мире. Об этом сообщает общество «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Большому подорлику грозит глобальное исчезновение. Одна из наибольших популяций вида гнездится в Беларуси: около 120−150 пар, а это больше, чем во всем Евросоюзе.

Птицы любят глухие места в низинных болотах. Опасаются приближения человека, из-за чего могут даже покинуть гнездо с птенцами.

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«Будаўніцтва дарог на Альманскіх балотах, збор ягад на гнездавых участках — гэта ўсё негатыўныя фактары. Таксама пагрозу нясе памяншэнне разнастайнасці відаў ахвяр у месцах палявання птушкі - кулікоў, пастушковых, качак. Гэта агульная тэндэнцыя па ўсім Палессі», — рассказал кандидат биологических наук Валерий Домбровский.

Большой подорлик уже улетел на юг. В прошлом году орнитологи закрепили на 8 особях передатчики, чтобы следить за их миграцией и зимовкой в Греции и Африке на карте.

Кампанию «Птица года» проводят с 2000 года, чтобы обратить внимание людей на проблемы диких птиц. В течение года проходят мероприятия, посвященные конкретному виду, к ним могут присоединиться взрослые, дети. В прошлом году главной птицей был назван черноголовый щегол.