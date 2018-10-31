Новые правила работы Белорусской федерации биатлона со СМИ исчезли с официального сайта 2 31.10.2018, 19:45

БФБ хотела штрафовать журналистов за «причиненный вред» и отклонять «любой некорректный вопрос».

Белорусская федерация биатлона 30 октября опубликовала правила работы со СМИ, которые существенно ограничили свободу журналистов. На следующий день, после публичной и непубличной критики, сообщение о введении нового порядка с сайта исчезло.

Согласно неофициальной информации, якобы это был по ошибке опубликованный рабочий вариант, отмечает pressball.by со ссылкой на ресурс naviny.by.

В документе говорилось, что любые интервью, фото- и видеосъемка (за исключением спортивных мероприятий) с участием биатлонистов и тренеров сборных команд, представителей БФБ, а также посещение учебно-тренировочных сборов национальной и других сборных команд должны предварительно согласовываться с федерацией.

Для получения разрешения на интервью, фото- и (или) видеосъемку, посещение сборов предписывалось направлять на адрес электронной почты БФБ сканированную копию заявки с подписью руководителя СМИ.

В заявке необходимо было указать полное название СМИ, почтовый адрес, номера контактных телефонов редакции, тираж, периодичность выхода; фамилию, имя, должность и контактные данные журналиста (номера рабочего и мобильного телефонов, факса, рабочий и личный адрес электронной почты); тип запрашиваемого мероприятия: интервью, фотосессия, посещение УТС и т.п.; сроки и место проведения мероприятия; тему разговора, перечень вопросов и его ориентировочная продолжительность; планируемую дату публикации (дату выхода в эфир).

БФБ обязывалась рассмотреть заявку и дать ответ о результатах ее рассмотрения в течение пяти рабочих дней после ее получения.

"Перед публикацией или иным использованием журналисты должны представить готовый материал (включая заголовок, фото- и видео материалы) на утверждение БФБ и интервьюируемому. Только после письменного утверждения материал может быть опубликован или использован иным образом", — говорилось в документе.

Кроме того, "представитель БФБ вправе присутствовать в месте и во время проведения интервью, фото- и (или) видеосъемки с участием биатлонистов и тренеров национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону, а также вправе отклонить любой некорректный вопрос (вопросы) или запретить (ограничить, определить порядок) отдельных видов (способов, мест или условий) фото- и видеосъемки".

Последний пункт гласил: "В случае несоблюдения настоящих правил БФБ будут применяться к нарушителям меры, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, включая взыскание причиненного вреда (ущерба). Кроме этого, к юридическим или физическим лицам, нарушившим настоящие правила, БФБ могут применяться ограничения на аккредитацию на мероприятия БФБ и мероприятия с участием, национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону, запрет на интервью с представителями БФБ, биатлонистами и тренерами национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону, а также запрет на участие в фото-, видео- и автограф-сессиях с участием национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону и иные меры".

В федерации биатлона БелаПАН сообщили, что пресс-секретаря у них нет, а правила готовил юрист, которого в момент звонка на месте не оказалось.