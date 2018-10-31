Куда убежит диктатор? Аркадий Янковский, kasparov.ru

31.10.2018, 19:55

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Ответ вполне вычисляем.

Знающий человек подтвердил, что в Новосибирске, как и во многих столицах других субъектов Федерации, в одном из медицинских учреждений сооружается оснащённая по последнему слову лечебной техники спецпалата. Сами понимаете для кого!

В своё время для любимого Леонида Ильича проектировали авиационный трап с эскалатором и компрессионную комнату для проживания генсека в периоды обострения болезней. Вопросы геронтологии становились важнейшими для советской науки...

Сегодня опять концентрация внимания и бюджета на безопасности и здоровье одного единственного человека начинает приобретать гротескные формы. "Опять" — это я не про Брежнева, а про настоящего отца народов, постоянно дрожавшего за свою жизнь...

Сталин боялся всех, но кончил плохо, оставаясь долго лежать беспомощно в луже собственной мочи, пока его соратники решали судьбу власти. Путин хорошо знает эту историю и, конечно, страхуется, хеджирует всё, что возможно. По крайней мере, пытается...

В этом аспекте занятно посмотреть на свежий инцидент с единственным отечественным авианосцем "Кузей".

Все давно недоумевают, зачем стране нужен этот коптящий, еле плавающий, постоянно ломающийся и дорогущий огромный баркас. Сомнительное военное применение при чудовищных расходах!

Ответ вполне вычисляем. Вспомните эвакуацию Януковича с Украины — без морского элемента в той спасательной операции не обошлось.

Вот и с нашим царём должны быть проработаны все варианты бегства.

Китай — единственное устраивающее во всех отношениях убежище для диктатора. Но промежуточная посадка спасительного челнока на нейтральную площадку может оказаться необходимой.

Так что поддерживать на плаву "Адмирала Кузнецова" доблестные сеченские ремонтники с верфи "Звёздочка" обязаны по штату и по высокому тайному замыслу.

Очень некстати они уронили кран на шхуну, патрон будет недоволен, ведь авианесущий крейсер у великой державы единственный!

И утопленный плавучий док был единственный...

И вообще, когда что-то или кто-то в единственном экземпляре, то всё с ним связанное становится очень уязвимым...

И устранимым...

Аркадий Янковский, kasparov.ru