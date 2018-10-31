С барского плеча: какой дом дали чиновники семье с 11 детьми 31.10.2018, 20:04

Вместо двух или трех квартир многодетная семья получила старый колхозный дом.

В поселке Эйгерды, на Гродненщине, живет многодетная семья Чичиных. У Татьяны и Андрея – 11 детей.

Супруги обратились за помощью: вместо двух или трех квартир их семья получила старый колхозный дом, пишет «Белсат».

К тому же четверо самых меньших детей семьи Чичиных по решению председателя сельсовета были зарегистрированы отдельно от родителей.

Во время съемок мы узнали, что Татьяна Чичина до сих пор не имеет ордена Матери. Ходатайство должно исходить от районного исполнительного комитета. Но, видимо, одиннадцать детей – не достаточное основание для награждения женщины.