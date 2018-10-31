Сергей Тарута: Лукашенко - это не уровень переговорных форматов 31.10.2018, 20:16

Сергей Тарута

Минская переговорная площадка не работает.

Глава украинско-немецкой парламентской группы, депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута сказал в интервью «Радыё Свабода», что для решения ситуации на Донбассе нужно создать в Вене дополнительный переговорный формат со спецпредставителей, имеющих специальный статус от руководства страны.

Сергей Тарута в Минске принимает участие в работе основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Таруты, Минск останется площадкой, но здесь, помимо гуманитарных и некоторых экономических вопросов, ничего не решается.

«Политическая подгруппа не работает. Мандат у тех, кто сегодня находится в политической группе, недостаточен для того, чтобы решать вопросы. Решать вопросы надо не с представителями боевиков, так как они все ставленники России. Нужно непосредственно с Россией. И не только в формате спецпредставителя Америки и России, а нужно расширить: спецпредставителя из Украины, спецпредставителя из Франции, Германии, также туда присоединить Европейский Союз. И тогда вести на постоянной основе под эгидой ОБСЕ в Вене. Это будет просто расширение. Ведь без дипломатического диалога решить проблему невозможно. А сегодня практически нет диалога», - сказал Сергей Тарута.

То, что к решению вопроса подключается Александр Лукашенко, это не уровень переговорных форматов, говорит Сергей Тарута.

«Но все равно это уровень первых лиц, это не уровень переговорных форматов", - сказал Сергей Тарута.

Кстати, Юлия Тимошенко, которая должна была принять участие в работе основной группы мюнхенский конференции по безопасности, в Минск не приехала. По словам Таруты, приезд президента Украины Петра Порошенко на конференцию не рассматривался.