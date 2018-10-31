Студент из Швеции изобрел пластик из картофельного крахмала 1 31.10.2018, 20:40

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Такой пластик благодаря своему составу разлагается за два месяца.

Студент Лундского университета Понтус Тернквист создал пластик из картофельного крахмала

Об этом пишет espreso.tv со ссылкой на The Huffington Post.

Тернквист создал вилку и нож только из картофельного крахмала и воды. По словам изобретателя, такой пластик благодаря своему составу разлагается за два месяца.

Студент считает, что из нового материала можно создавать больше посуды и столовых приборов.

Свое изобретение он представил на конкурсе The James Dyson Award.

Его конкуренты из Китая показали робота, который очищает озера от загрязнений в семь раз быстрее человека.

Победитель получит 30 тыс евро на дальнейшее развитие проекта.