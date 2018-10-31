Когда погасли огни 10 Алена Гаврилова, «Радио Свобода»

31.10.2018, 20:50

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Почему в Мурманске затонул плавучий док?

Ущерб крейсеру "Адмирал Кузнецов", нанесенный в результате падения крана ремонтного дока, оценивается как небольшой. Однако Объединенной судоремонтной компании все равно придется взыскать сумму ремонта с "Роснефти", основного акционера 82-го судоремонтного завода. Министерство обороны России затраты на страхование не принимает, а посему ремонт корабля застрахован не был.

Во вторник в микрорайоне Росляково, на территории 82-го судоремонтного завода, во время спуска на воду крейсера "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Пять человек – работников судоремонтного предприятия, попали в ледяную воду. Четверых удалось вытащить, пятый, старший механик смены, остаётся пропавшим без вести. В причинах произошедшего разбираются следственные органы. Собеседники Радио Свобода убеждены: аварию спровоцировали проблемы на электросетях, хотя "Россети" отвергают возможность перебоев с электричеством в момент, когда произошла авария.

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Вечер при свечах

За три дня до ЧП, в минувшую пятницу в Мурманске, а также в соседнем Североморске и посёлке Сафоново, начались серьёзные перебои с энергоснабжением. Улицы областного центра и ближайших населённых пунктов погрузились во тьму. Причиной энергетического коллапса специалисты отрасли назвали "сюрпризы погоды", дескать, за несколько часов до отключения в окрестностях Мурманска прошёл снегопад.

Однако снегопад в конце октября на Крайнем Севере – дело обычное. Свет пропал в понедельник утром после вполне благополучных с точки зрения погоды выходных. В тот же день на внеплановом заседании областного правительства заместитель губернатора региона Евгений Никора предупредил: перебои с электричеством могут продолжаться.

Авария при спуске крейсера "Адмирал Кузнецов" на воду произошла менее чем через сутки. Вскоре после ЧП энергетики заявили о своей непричастности к тому, что произошло на территории 82-го судоремонтного завода. Представители предприятия "Колэнерго" указали на то, что переключения происходили накануне в 22.00. Инцидент случился уже после этого, говорят энергетики.

– По итогам внутренней проверки, организованной главным инженером ПАО "Россети" Дмитрием Гвоздевым по факту инцидента на 82-м судоремонтном заводе, с 12:00 29 октября по 11:30 30 октября, установлено, что отключений в сетях, питающих 82 судоремонтный завод в Росляково, не было, – прокомментировала ведущий специалист отдела по связям с общественностью филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" Ирина Кириллова.

Тем не менее, собеседники Радио Свобода, посвятившие строительству, ремонту и эксплуатации судов не одно десятилетие, убеждены: первопричиной ЧП могли стать аварии на сетях.

Эффект веера

– "Адмирал Кузнецов" – сооружение уникальное. Его техническое состояние всегда было в приоритете, судоремонтники всегда качественно его ремонтируют, в частности, именно поэтому он до сих пор остаётся на плаву, – убеждена заведующая кафедрой технологии металлов и судоремонта "Мурманского государственного технического университета" Людмила Баева.

Баева, не один десяток лет обучавшая мурманских специалистов по ремонту судов, убеждена, что док, где обслуживался "Кузнецов", затонул из-за перепадов напряжения в сети.

Людмила Баева

– Многие механизмы работают в системе автоматизированного управления. Представьте себе, установки, которые поддерживают такое грандиозное сооружение, в один момент отказали! Я всегда придерживалась мнения, что в доке должно быть резервное энергопитание, – рассказывает профессор.

Как свидетельствуют бывшие работники предприятия, переход на береговые мощности в плавдоке произошёл пару лет назад. Информация об этом активно обсуждалась в соцсетях.

По словам профессора, причинами аварии могли послужить недоработки – с точки зрения правил технической эксплуатации –инженерных сетей на берегу.

– Видите ли, "погодные условия помешали"! – говорит Людмида Баева. – Проблем много, а ответственных нет. Вот вам и результат. Друг на друга будут валить, а пострадали люди – сотрудники судоремонтного завода.

По её словам, меры по предупреждения ЧП со стороны сетевиков должны были приниматься ещё в пятницу, когда произошли первые отключения света.

– Если где-то произошло одно отключение – эффект веерно переносится на все подстанции. Нужно учитывать, что наши инженерные сети достаточно изношены, – отметила Баева.

– Я 35 лет тружусь в судоремонте. Работал на доках и поднимал их из воды. На доковой операции должны быть запущены дизель-генераторы, чтобы в аварийной ситуации дать питание, – говорит работник судоремонтного предприятия из Мурманска Илья Б. – Его ("Адмирал Кузнецов" – РС) в Северодвинск повезут, а сейчас отправили на 35-ю палубу (35-й судоремонтный завод "Звёздочка", – РС), ремонтировать.

Таковы размеры авианесущего крейсера

Перекос обстоятельств

По словам капитана II ранга в запасе Ивана Заварзина (имя собеседника было изменено по его просьбе – РС), на его памяти это уже третий затонувший док в Заполярье.

Аналогичные происшествия ранее уже случались в Полярном и на мурманской судоверфи. Нормальный ход событий в ночь с подельника на вторник, по словам капитана, должен был выглядеть так: в ходе операции док погружается на расчетную глубину, а "Кузнецов" – остаётся на плаву. Затем корабль предполагалось вывести из дока буксирами и осушить балластные цистерны. После всех манипуляций док должен был всплыть. Однако всё пошло не по плану.

– Мой экспресс-анализ случившегося таков: считаю, что док должен был своевременно перейти на свои источники питания, – говорит капитан. – В обычных (эксплуатационных) условиях док подключен к береговому питанию специально проложенными электросиловыми линиями (кабелями). При доковой операции коллектив должен был запустить свои дизельгенераторы и поддерживать своё питание, невзирая на береговые мощности. То есть при помощи обычных переключений с берегового на бортовое питание всё должно было быть урегулировано. Учитывая, что 28 и 29 октября были перебои с электрическим питанием и в Мурманске, и в п. Росляково, связанные с нарушением 150-киловольтой линии в 20 километрах от посёлка Выходной, избежать воздействия на схему электрических переключений непосредственно на самом доке, который находился на береговом питании, видимо, не удалось.

Иными словами, неисправность, которая привела к аварии, могла быть спровоцирована перебоями в системе электропитания. А вот на развитие дальнейших событий уже могли повлиять действия коллектива дока, считает эксперт.

Дополняет картину произошедшего информация о падении башенных кранов, которую сообщили представители Объединённой судостроительной корпорации.

– Я был непосредственным свидетелем аварийного потопления одного из доков в Полярном в начале 90-х. Тогда я служил командиром корабля. Могу сказать, что если док погружается с дифферентом (это разница осадок кормы и носа судна – РС), то краны, которые находятся как справа, так и слева на башнях дока, падают в одном направлении. Так, по крайней мере, было в Полярном. С учётом того, что упал на корабль только один кран (как сейчас представляется по имеющейся информации), то док мог погружаться не только с дифферентом, но и с креном. Либо направление стрелы крана привело к повреждению корабля при падении крана, – полагает Заварзин. – Док нужно было рассчетно погрузить, а для этого – заполнить водой те цистерны, в которых находился воздух (их называют балластными), то есть уменьшить плавучесть. И вот когда дали питание на работу насосов, которые непосредственно работают на доке для заполнения балластных цистерн, возможно, произошли нештатные переключения в системе управления насосами дока. В итоге цистерны начали заполняться не рассчетно, чтобы док погружался на "ровном киле", и произошёл перекос в заполнении цистерн, что привело к дифференту и, возможно, крену.

Так выглядел ремонтный док в Росляково в 2009 году.

С чем был связан этот перекос в первую очередь – с неисправностью, которая возникла при бросках электричества, или с действиями экипажа дока – предстоит выяснить комиссии экспертов и следователям. На судоремонтном предприятии, в свою очередь, уверяют: ЧП никак не скажется на сроках ремонта. В строй корабль должен вернуться в 2021 году. Предполагается, что до этого ему придется встать в док еще раз. Но где это можно будет сделать без переброски корабля в Тихий океан, ремонтники пока не знают.

Алена Гаврилова, «Радио Свобода»