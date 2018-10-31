В Минске на вокзал пустили трамваи 3 31.10.2018, 21:01

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Реконструкция путей завершена.

Сегодня в Минске после реконструкции открыли трамвайные пути от улицы Чапаева до площади Мясникова. По ним уже пошел транспорт, передает tut.by.

Трамвайные пути на Первомайской и Ульяновской закрыли на реконструкцию в марте 2018 года и обещали открыть к 1 ноября. Но это произошло накануне вечером. Тут, как обычно, начали ходить трамваи № 1, 4 и 7.

Визуально трамвайные пути изменились. Как минимум тут сделали новые остановки. На все работы по реконструкции в инвестпрограмме столицы было заложено более 8,5 миллиона долларов.

Напомним, этот отрезок путей уже закрывали с 2015 года по сентябрь 2017-го из-за строительства метро.