Генпрокуратура Турции обнародовала подробности убийства журналиста Хашогги 1 31.10.2018, 21:05

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Джамаль Хашогги

Журналиста задушили сразу после того, как он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги стал жертвой преднамеренного убийства, заявила генеральная прокуратура Турции. По ее сведениям, Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает DW со ссылкой на агентство Anadolu.

Из заявления генпрокуратуры следует, что тело саудовского журналиста расчленили и уничтожили. "Несмотря на все попытки Анкары раскрыть преступление, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов", - отметили в ведомстве.

Турция вновь потребовала от Саудовской Аравии выдать подозреваемых, задержанных в рамках расследования убийства Хашогги. Ранее власти в Эр-Рияде отклонили подобное требование Анкары.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.