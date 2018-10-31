Румас об опасном заводе в Бресте: На этих предприятиях граждане смогут получить рабочие места

Румас об опасном заводе в Бресте: На этих предприятиях граждане смогут получить рабочие места19
- 31.10.2018, 21:08
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Жители Бреста продолжают протесты в связи со строительством завода.
– Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ, – сообщил премьер-министр Сергей Румас, отвечая 31 октября на вопросы «депутатов» «палаты представителей», пишет kp.by со ссылкй на БелаПАН.
По мнению Румаса, несомненно, подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями.
– Но важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату, – заявил он.
Строительство аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" ведется в свободной экономической зоне "Брест". На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.