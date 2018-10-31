Посетительница ресторана в Куропатах напала на активиста и «тихаря» 6 31.10.2018, 21:25

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Фото: tut.by

Агрессивная гостья «ресторана на костях» перепутала милицейского «режиссера» с активистами.

Около ресторана в Куропатах снова случился конфликт, рассказал «Радыё Свабода» один из лидеров защитников Куропат Павел Северинец. По его словам, гости соучредителя ресторана Леонида Зайдеса порвали куртку активисту Денису Урбановичу, досталось и «человеку в штатском». Сильно никто не пострадал.

«Сегодня в ресторан приехал Леонид Зайдес, и до восьми вечера к нему подтянулись гости, около семи машин, - говорит Павел Северинец. - Были те, кто брал буклеты и проезжал на территорию ресторана. Но были и те, кто вел себя грубо и нагло. Бросались на защитников Куропат.

Одна женщина здесь совершенно неадекватная, бросалась в том числе на милицейского «оператора», пыталась вырвать у него камеру. Вторая кричала: «Мой дед служил в НКВД! Да, я приехала сюда». Она привела с собой двух детей. Демонстративно приезжают и пытаются какую-то провокацию устроить».

ГАИ, говорит Северинец, приехала составлять протоколы на защитников Куропат. Но он надеется, что ответить придется и посетителям, так как их действия снимала и милиция. Северинец отмечает: номера на машинах - «одни девятки». Мол, «очевидно, что какие-то блатные».

До этого активисты прошли в ресторан, где раздали персоналу буклеты с рассказами о сталинских репрессиях, пока их самих уговаривали поесть.