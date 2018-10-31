В Индии открыли самую высокую в мире статую 31.10.2018, 21:42

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Монумент Сардару Валлабхаи Пателю

Фото: getty images

Высота статуи борца за независимость Сардара Валлабхаи Пателя вдвое выше, чем статуи Свободы в Нью-Йорке.

В индийском штате Гуджарат в среду, 31 октября, торжественно открыт памятник Сардару Валлабхаи Пателю - государственному деятелю и борцу за независимость страны. Высота бронзового монумента составляет 182 метра, таким образом он стал самой высокой статуей в мире, передает DW.

На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Именно по его инициативе и возведен монумент, который вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Таким образом Моди хотел создать противовес династии Неру - Ганди, которая имеет большое политическое влияние в Индии. Проект памятника критиковали за высокую стоимость: затраты на его сооружение составили в пересчете около 400 млн евро.

Сардар Патель, который не особо известен за пределами страны, был первым министром внутренних дел Индии с момента ее независимости от Великобритании. Ему удалось объединить штаты в единое государство. Партия Моди "Бхаратия джаната парти", которую часто характеризуют как партию индуистского национализма, использует образ Пателя в своей риторике. Индийский премьер Моди, как и Сардар Патель, уроженец штата Гуджарат. Ожидается, что монумент, который находится в 200 км от столицы штата Ахмедабада, будет привлекать до 2,5 млн туристов в год.