Алексей Навальный: «ВКонтакте» заслужила этот суд Алексей Навальный

31.10.2018, 22:01

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На «ВКонтакте» подали в суд за передачу МВД РФ личных данных пользователей.

Когда различным «борцам с экстремизмом», то есть бездельникам, получающим зарплату за поиск в сети тех, кто Путина ругает, захочется получить ваши личные данные из сети ВКонтакте, они просто пишут туда имейл: а дайте нам всю инфу на такого-то.

И ВК сразу принимает позу услужливости: без проблем, вот вам все данные.

Мы знаем это. «Борцы с экстремизмом» знают это. ВК знает это.

Вот, наконец-то это перешло в формат суда. Координатор нашего штаба в Уфе Лилия Чанышева выступила истцом. Чанышеву местные башкирские власти боятся и стараются ей противодействовать как могут, а ВК им помогает, чему есть неоспоримые доказательства.

Процесс ведет правозащитная группа «Агора». Вот, что написал сегодня её глава Павел Чиков:

Первый иск к ВКонтакте за сотрудничество с силовиками

30 октября сотрудник штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга: она подала иск к «ВКонтакте» и требует признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

«Основная цель — привлечь «ВКонтакте» к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», — говорит Чанышева в разговоре с «Проектом».

Как объясняет юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, который помогал готовить обращение в суд, в первоначальном запросе замглавы Центра «Э» обосновал законность своих действий, сославшись на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», но этого недостаточно. Эти законы разрешают правоохранительным органам собирать информацию о гражданах «исключительно в пределах своих полномочий» и «в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», говорится в иске.

Проект описывает несколько случаев, когда ВКонтакте раскрывал все известные ей личные данные пользователей сотрудникам ФСБ и МВД РФ по запросу, присланному электронной почтой.

Агора призывает пользователей, столкнувшихся с разглашением администрацией ВКонтакте сведений о них, обращаться к нашему интернет-лойеру Дамиру Гайнутдинову для подготовки аналогичных исков в суды.

Практику, когда интернет-сервис в нарушение пользовательского соглашения и базовых конституционных требований разглашает сведения о частной жизни людей, нужно прекращать. Сделать это можно только при вашем активном участии.

https://t.me/pchikov/1637 https://t.me/pchikov/1637

Мы всё понимаем про ВКонтакт. В конце концов он Усманову принадлежит. Но можно же хотя бы решение суда у полиции просить. В наших условиях какой суд откажет «Центру Э»?

Зачем ВК в инициативном порядке бежит шестерить на «силовиков»? Надеюсь, этот полезный и поучительный процесс хотя бы изменит процедуры внутри соцсети.

Блог Алексея Навального