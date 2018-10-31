Брестское предприятие подозревают в реэкспорте санкционных овощей и фруктов в РФ 31.10.2018, 22:45

Предприятие специализировалось на оптовой торговле овощами и фруктами.

Брестское предприятие подозревают в реэкспорте санкционной плодоовощной продукции из Польши в Россию, сообщает пресс-служба Брестского областного управления Комитета Госконтроля, передает tut.by.

Предприятие специализировалось на оптовой торговле овощами и фруктами. По версии финансовой милиции, товар ввозили из Евросоюза. Де-юре продукция продавалась на белорусском рынке, а де-факто ее вывозили и реализовывали за пределами страны.

Раскрыв схему, сотрудники финансовой милиции предотвратили возврат из бюджета НДС в сумме более 53 тыс. рублей.