Кто в России приближает Великую Смуту? Владимир Осин, «Эхо Москвы»

31.10.2018, 22:49

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Раздор между российской властью и народом приведет к восстанию.

Возможна ли в современной России смута — возмущение, восстание, мятеж, общее неповиновение, раздор между властью и народом?

История доказывает, что причиной раздора, как правило, является неравенство и несправедливость, которое возникло во времена тех, кто длительное время осуществляет в стране государственную власть, игнорируя требования народа.

Разве можно считать справедливым то, что получающий миллионы глава Правительства Д. Медведев, публично говорит россиянам: «Денег нет, но вы терпите»?

Можно было бы и потерпеть, если осуществляющие государственную власть и возглавляющие государственные предприятия, получали бы за свой «нелегкий» труд зарплаты в 2-5 раз, превышающие, то, что получают ежемесячно миллионы россиян. Но они, взявшиеся осуществлять государственную власть, намерили себе зарплаты в 20-100 раз превышающие то, что получают десятки миллионов россиян.

За пять лет, с 2013 года, зарплата российских парламентариев выросла почти в три раза. В то время как зарплата военным и приравненным к ним, выросла на 5-7%.

Но и этого парламентариям уже мало.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя сообщила журналистам, что от ее месячной зарплаты в 380 тыс. рублей остаются «одни долги по кредитной карте».

Под громкие рассуждения об исполнении всех социальных обязательств, уже в этом году планируется увеличение зарплат народных избранников до 800 тысяч рублей, притом, что на обслуживание одного только депутата в бюджете заложено полтора миллиона рублей.

Но и этого им мало.

Прокуратура официально сообщила о сокрытии доходов депутатом Ясаковой, чей годовой доход составляет около 40 миллионов рублей.

Установлено, что, предоставляя сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 и 2017 годы, Ясакова И.Г. не сообщила об участии в деятельности ряда коммерческих организаций, а также не указала полученные доходы, в том числе от продажи недвижимости в Москве, срочные обязательства финансового характера и сведения о нахождении в собственности недвижимого имущества.

А кто позволил депутату «участвовать в деятельности ряда коммерческих организаций», если статья 97 Конституции России не позволяет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью?

В Челябинске нашли «грубейшие нарушения» в декларации депутата Заксобрания Янова.

Установлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе за период 2015, 2016, 2017 годы, в том числе не отражены сведения об участии в деятельности коммерческого иностранного государства. В июле депутата заподозрили в сокрытии почти 100 млн евро на счетах в Чехословацком торговом банке.

А, что же все эти годы делают ведомства и многочисленные структуры, чья деятельность должна быть направлена на противодействие неправомерному обогащению чиновников?

Как оказалось сами обогащаются.

Даже среди помощников Путина появились желающие незаконно обогащаться.

Следственный комитет России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов, еще полгода назад руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. На работе офицер следил за исполнением президентских указов, касающихся помилования и предоставления политического убежища, а в свободное время, как полагает следствие, помогал своим подельникам «кошмарить» коммерсантов.

Неудивительно, что шесть лет к чиновниками почти не применяется п.п. 8 п. 2 ст.235 ГК РФ, позволяющий лишать их той собственности, что они завладели неправомерно, используя своё служебное положение.

Если правами «по руководству контрольно-инспекционным департаментом управления президента РФ» наделяются такие чиновники, то именно это и приближает страну к Великой Смуте.

Владимир Осин, «Эхо Москвы»