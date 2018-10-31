БАТЭ обеспечил себе как минимум «золотой матч» по итогам сезона-2018 31.10.2018, 23:15

От титула борисовчан отделяет один балл.

БАТЭ обеспечил себе как минимум «золотой матч» по итогам чемпионата Беларуси-2018.

Победив брестское «Динамо» со счетом 3:1 в перенесенной встрече 18-го тура, борисовчане набрали 66 очков, передает «Прессбол».

Преимущество БАТЭ перед «Шахтером», идущим на втором месте, за четыре тура до конца сезона составляет 12 баллов.

Источник: «Прессбол»

Таким образом, «Шахтер» при самом удачном стечении обстоятельств — победы в четырех матчах и четыре поражения БАТЭ — сможет лишь сравняться с борисовчанами. В этом случае будет назначен «золотой матч».

Для того, чтобы завоевать титул, БАТЭ в оставшихся встречах достаточно набрать лишь один балл.