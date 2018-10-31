БАТЭ обеспечил себе как минимум «золотой матч» по итогам сезона-2018
- 31.10.2018, 23:15
От титула борисовчан отделяет один балл.
БАТЭ обеспечил себе как минимум «золотой матч» по итогам чемпионата Беларуси-2018.
Победив брестское «Динамо» со счетом 3:1 в перенесенной встрече 18-го тура, борисовчане набрали 66 очков, передает «Прессбол».
Преимущество БАТЭ перед «Шахтером», идущим на втором месте, за четыре тура до конца сезона составляет 12 баллов.
Таким образом, «Шахтер» при самом удачном стечении обстоятельств — победы в четырех матчах и четыре поражения БАТЭ — сможет лишь сравняться с борисовчанами. В этом случае будет назначен «золотой матч».
Для того, чтобы завоевать титул, БАТЭ в оставшихся встречах достаточно набрать лишь один балл.