Яцек Чапутович в Минске: Военная база США в Польше повысит безопасность Европы в целом 31.10.2018, 23:07

Глава МИД Польши ответил Лукашенко.

Возможное размещение на территории Польши постоянной военной базы США станет ответом на агрессивные действия России, создающие угрозу для ее соседей, - заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC Core Group), передает «Радио Польша».

По мнению главы польской дипломатии, дополнительный военный контингент США в Польше повысит безопасность не только стран-членов НАТО, но также и Европы в целом.

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения в Польше военной базы США Минск и Москва подготовят адекватный ответ.

Основными темами двухдневного заседания MSC Core Group в Минске является безопасность в Восточной Европе, отношения между Востоком и Западом, процесс урегулирования конфликта на Донбассе, а также энергетическая безопасность.