Госдолг Беларуси вырос на $1,2 миллиарда 31.10.2018, 23:24

Госдолг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2018 года на 5,7%.

Госдолг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,4 млрд рублей ($1,2 млрд), или на 5,7%. По состоянию на 1 октября он составил 44,6 млрд рублей.

Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны, передает БДГ.

По информации ведомства, внешний государственный долг составил $16,5 млрд.

В январе-сентябре Беларусь привлекла государственные займы в размере $1 718,4 млн. Из них $668,7 млн поступили от правительства и банков России. $600 млн – еврооблигации, $325,9 млн – китайские банки, $119,8 млн – МБРР, $4 млн – ЕБРР и СИБ.

Страна погасила с начала года 1 763,4 млн внешнего долга. Из них $800 млн составили еврооблигации, $341,4 млн ушли банкам КНР, $306, 8 млн – правительству РФ, $264,8 млн – в ЕФСР, $48,7 млн – МБРР, $1 млн – ЕБРР и СИБ, 0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 456,2 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,0%.