Заместитель председателя БАЖ: Милиционеры должны терпеть, когда их снимают на камеру 1 31.10.2018, 23:39

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Олег Агеев

Правоохранители обязаны быть готовы к тому, что весь мир увидит, как они выполняют свои служебные обязанности.

Чаще всего в нашей стране, если речь идет о какой-то заботе государства о гражданах, на самом деле имеется в виду новый запрет или усиление контроля. Позаботились о безработных – платите «налог на тунеядство». Обеспокоились семейным насилием – давайте чиновники будут забирать детей из семей, пишет «Белсат».

Теперь читаем: «Ради обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в личную жизнь, расторжения правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве признано необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс».

Красиво звучит: власти озаботились защитой частной жизни гражданина. Но давайте прочитаем уточнение от Общественного совета при Министерстве внутренних дел: «Надо защитить от вмешательства в их частную жизнь, в том числе, работников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей». Иначе зазвучало, правда?

На видеосвязи с Минском заместитель председателя БАЖ Олег Агеев:

«Вызывает обеспокоенность, что в то аргументации, которая сейчас звучит, ничего не говорится о необходимости сохранения свободы высказывания, свободы на распространение информации, и нам, в БАЖ, кажется, что изначально нужно определяться с тем, как защищать тайну собственной жизни физических лиц с учетом того, чтобы не была затронута свобода высказываний и распространения информации. […] Нужно различать. Когда мы говорим о частной жизни физического лица, то это не касается должностных лиц, которые работают от имени государства. А вот именно их частная жизнь в этом случае не затрагивается. […] Это попытка сохранить какие-то преступления, которые время от времени все же выходят на свет, совершенные милиционерами, и это тоже их пугает. […] В случае, если какие-то негласные оперативно-поисковые мероприятия осуществляются, вот тогда запрет на их съемки может быть обоснован, но в остальных случаях они должны терпеть и быть готовы к тому, что весь мир увидит, как они выполняют свои служебные обязанности…»