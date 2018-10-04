МИД Британии: ГРУ действует безрассудно 4.10.2018, 7:32

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Великобритания назвала хакерские группы, которые созданы российскими спецслужбами.

Министерство иностранных дел Великобритании обвинило Главное разведуправление (ГРУ) России в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, целью которых являются политические институты, бизнес, медиа и спорт. Об этом говорится в заявлении Форин-офиса, сообщает liga.net.

"Действия ГРУ РФ является невыборочными и безрассудными: они пытаются подрывать и вмешиваться в выборы в других странах, они даже готовы навредить российским компаниям и гражданам РФ", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Он сказал, что "вместе с нашими союзниками будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность".

В Форин-офисе назвали хакерских группы, контролируемые Кремлем:

APT 28

Fancy Bear

Sofacy

Pawnstorm

Sednit

Объединенный Киберхалифат (CyberCaliphate)

КиберБеркут (Cyber Berkut)

Voodoo Bear

BlackEnergy Actors

STRONTIUM

Tsar Team

Sandworm

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) среди нападений хакеров ГРУ РФ выделяет:

кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США в 2016 году;

нападения на WADA (Международное антидопинговое агентство) в 2017 году, что привело к обнародованию медицинских записей спортсменов;

взлом и похищение контента с почтовых аккаунтов небольшой британской телестанции в 2015 году;

массированную атаку на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году и заражение тысяч компьютеров трояном VPNFilter;

NCSC обвинил РФ в создании вируса-шифровальщика BadRabbit, от которого в 2017 году пострадали системы Одесского аэропорта, киевского метрополитена, российского Центрального банка и 2 СМИ РФ.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн присоединились к обвинениям, осудив "вредную киберактивность" РФ.

6 сентября сообщалось, в США приняли законопроект, позволяющий вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления, которая вредит национальным интересам США.