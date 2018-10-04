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Видеофакт: В Минске велосипедист поехал на красный прямо под колеса автомобиля

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  • 4.10.2018, 7:37
  • 3,886

Инцидент произошел 3 октября на пересечении проспекта Независимости и улицы Бровки.

В Минске велосипедист едва не попал под колеса автомобиля. Избежать серьезной аварии удалось только благодаря отменной реакции водителя, сообщает tut.by.

Инцидент произошел 3 октября на пересечении проспекта Независимости и улицы П. Бровки. По словам водителя легковушки, он поворачивал направо, когда на пешеходный переход на красный сигнал светофора выехал велосипедист.

Избежать столкновения удалось только благодаря водителю автомобиля, который молниеносно среагировал на опасную ситуацию.


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