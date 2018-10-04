США прекратили поставки нефти в Китай 5 4.10.2018, 7:47

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Компании-перевозчики связывают это с началом торговой войны между странами.

На фоне нарастающей торговой войны Соединенные Штаты "полностью прекратили" поставки сырой нефти Китаю. Об этом со ссылкой на президента компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня пишет агентство Reuters.

"Мы — одни из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала этого (торговой войны, - ред.) у нас был неплохой бизнес, но сейчас все вообще прекратилось", - рассказал Чульлинь на полях Глобального морского форума в Гонконге.

Его слова подтверждают данные о передвижении судов от Refinitiv Eikon (подразделение финансовой информации Thomson Reuters, - ред.). После майских поставок в объеме 13,9 млн баррелей нефти, июльских 10,5 млн и августовских 9,7 млн барр, в сентябре Китай получил всего 0,6 млн баррелей сырья.

"К сожалению, это (торговая война, - ред.) произошло между США и Китаем. Ясно, что для перевозчиков это беда", - подчеркнул глава CMES.

Интересно, что глава Минфина США Стивен Мнучин ранее считал, что КНР удвоит закупки энергоресурсов у США.

Ранее США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая сотни товаров, после чего сделали это снова. За два этапа пошлины составили $250 млрд. Президент США Дональд Трамп постоянно заявляет, что ему не по душе огромный дефицит в торговле с КНР; он также обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности.