После слов Михаила Жемчужного сменили начальника колонии 4.10.2018, 7:53

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенный прорвал информационную блокаду и вышел на связь с «большой землей».

Как стало известно ПЦ «Весна», политзаключенный Михаил Жемчужный после содержания в ШИЗО с 20 сентября отправлен на месяц в помещение камерного типа (ПКТ).

Об этом написал сам политзаключенный в открытке.

Также Михаил Жемчужный сообщил, что в колонии №9 г. Горки проводили проверку, в ходе которой политзаключенному удалось побеседовать с проверяющим и указать на ряд нарушений в условиях содержания, а также на пытки и унижение человеческого достоинства осужденных. Вскоре после проверки в колонии сменился начальник. Однако каких-то надежд на изменение в отношении к нему со стороны администрации колонии политзаключенный не возлагает.

Михаил Жемчужный отмечает, что со здоровьем у него все в порядке, и благодарит за очки, которые ему прислали.

«Я в темноте как кот - все вижу и читаю», - пишет он.

Однако политзаключенный удивлен, что количество писем, которые к нему приходило во время трехмесячного пребывания в ШИЗО, очень мало.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована компания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.

Основатель «Платформ Инновэйшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ч. 5 ст. 16, ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; даче взятки и даче взятки повторно.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.