Как белорусская техника попадает в «ДНР»: новые факты 4.10.2018, 8:22

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Журналисты провели расширенное расследование.

Пока на востоке Украины идут боевые действия, белорусские предприятия продают технику обеим сторонам конфликта: и украинскому государству, и боевикам ДНР-ЛНР, которых поддерживают кадровые российские военные. Об этом свидетельствует очередное расследование, проведенное журналистами «Белсата».

В отличие от 2014-го года, сейчас торговля идет через российские фирмы-прокладки, чтобы белорусские фирмы не попали под санкции за нарушение законов Украины.

Минский автомобильный завод поставляет грузовики в ДНР через специальные фирмы-прокладки при помощи российских чиновников. Схему обхода украинских санкций расследовала Екатерина Андреева, причем напала на след во время просмотра новостей непризнанной республики. В конце августа донецкий телеканал «Юнион» анонсировал производство мусоровозов на Торезском электротехническом заводе на шасси МАЗа. На выставке «Потенциал ДНР» была и делегация из Беларуси под руководством Сергея Петрова.

Сергей Петров, представитель Нижегородской области в Беларуси:

«Те же мусоровозы. Торезский завод. Я договорился с директором МАЗа, это бывший министр промышленности. Через соответствующую структуру могут поставляться шасси на ростовские фирмы и т. д., а тут собирать мусоровозы».

Директор МАЗа, бывший министр промышленности – это Дмитрий Катеринич. Уже в Минске во время интервью российский чиновник «не под запись» показал журналистке «Белсата» официальное письмо Петрову от руководства сепаратистов, перенаправленное Катериничу.

Екатерина Андреева, журналистка «Белсата»:

«Петров позвал секретаршу, секретарша принесла папку с документами, и он достал оригинал документа с грифом «Министерство промышленности и торговли ДНР», в котором шла речь не только о комплектных, например, шасси, но и целых грузовых автомобилях».

Сергей Петров – официальный представитель Нижегородской области в Беларуси, невъездной в Украину, и гибридную агрессию России называет «политической обстановкой».

Сергей Петров, представитель Нижегородской области в Беларуси:

«Я содействую компаниям белорусским, независимо от формы собственности – частной, государственной, выходит на рынок как моей области, так и Российской Федерации… так и ДНР».

Чиновник рассказал, что и МАЗ, и Минский тракторный, и производитель погрузчиков «Амкодор» поставляют машины в контролируемый сепаратистами Донецк – но не напрямую, а через фирмы, специально зарегистрированные на граждан ДНР. Сергей Петров, представитель Нижегородской области в Беларуси:

«Торговый дом МАЗа продает различным российским компаниям, зарегистрированным на территории России, и оттуда автомобили попадают и в Донецк».

А там на белорусскую технику клеят табличку «Сделано в ДНР» и отправляют на то, что осталось от заводов. Например, в город Торез, который стал всемирно известен, когда вероятно отсюда зенитная ракета сепаратистов сбила малайзийский «Боинг». Здесь, на заводе ТЭТЗ, который никогда не занимался колесный техникой, уже год как имитируют производство экскаваторов-погрузчиков. Игорь Неваленный, директор Торезского электротехнического завода:

«Подписали лицензионное соглашение, согласно которому получим конструкторско-технологическую документацию и будем осваивать выпуск навесного оборудования».

А с кем подписали соглашение? Проверить нетрудно: чертежи и фотографии якобы ДНР-овских тракторов из Тореза, принадлежащих предприятию «Дорэлектромаш». Юридический адрес – Беларусь, город Смолевичи. И сам трактор со смолевичским навесным оборудованием – не донецкий «ТЭТЗ», а «Беларус 92П», Минского тракторного завода. Александр Захарченко, руководитель ДНР:

«Горжусь, что начинаем собирать здесь тракторы. Это та же программа, что и автобусы. Узловая сборка. Но в перспективе будем здесь делать и навесное оборудование. 2 этих трактора пойдут сегодня в Дебальцево на уборку снега».

Экскаватором и погрузчиком можно и снег убирать, но обычно на войне они роют окопы и блиндажи. А на шасси МАЗа можно поставить и кузов для перевозки солдат и боеприпасов, и реактивную систему залпового огня «Град». На Минском автозаводе «Белсату» сказали, что о поставках в Донецк ничего не знают. А в так называемом Министерстве промышленности ДНР – что сотрудничество с Минском есть, но неофициальное, и все об этом молчат. Но есть еще и сотрудничество с Украиной – официально и напрямую. Денис Лавникевич, белорусский журналист в Киеве:

«МАЗ поставляет большое количество грузовиков для украинского войска, ВСУ. Речь идет о машинокомплектах, которые собирают в Украине под названием «Богдан». Но это белорусские грузовики, изначально изготовленные для военных нужд еще в Беларуси».

Как считает обозреватель Денис Лавникевич, официальный Киев вряд ли применит санкции против МАЗа, ведь от них пострадают обе стороны. Ведь МАЗ для Украины – это грузовики для армии, автобусы, запчасти и сервис. Но определенные политические шаги можно ожидать.

Ярослав Стешик, Екатерина Андреева, belsat.eu