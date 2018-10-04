«Дождь»: Отец Чепиги оказался застройщиком 5 4.10.2018, 8:32

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АНАТОЛИЙ ЧЕПИГА

Новые подробности о разоблаченном агенте ГРУ.

Отец полковника ГРУ Анатолия Чепиги Владимир занимается строительством домов в Амурской области. Об этом говорится в расследовании "Дождя". Отмечается, что Владимир Чепига – совладелец строительной компании.

По данным информационного ресурса СПАРК, Владимир Чепига владеет долей в компании "Ивановское". В 2015 году фирма Чепиги-старшего выиграла тендер на строительство двух домов по программе расселения из ветхого и аварийного жилья почти на 100 млн руб. (около $1,5 млн). Конкурентов в конкурсе у них не было. Дома построили и сдали в 2017 году.

Как сообщает "Дождь", у партнера Чепиги и гендиректора его компании Александра Круцана есть брат Сергей – местный депутат райсовета. В прошлом Сергей Круцан служил в ГРУ и воевал в Чечне.

В марте 2018 года в британском Солсбери нервно-паралитическим агентом "Новичок" были отравлены бывший сотрудник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Им удалось выжить после покушения. 5 сентября в прокуратуре Британии назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей.

Сообщалось, что это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба РФ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали. Согласно расследованию группы Bellingcat и The Insider, человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

1 октября российский журналист-расследователь Сергей Канев сообщил, что Чепига возглавлял операцию по эвакуации в Россию Януковича в феврале 2014 года.