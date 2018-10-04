Дарина Запольская: Уровень Соболенко высок настолько, что Гарсия вряд ли сможет победить 1 4.10.2018, 8:39

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Телеведущая сделала прогноз на матч Соболенко – Гарсия в Пекине.

Теннисный телекомментатор канала "Беларусь 5" Дарина Запольская, выступающая экспертом для букмекерской компании "Maxline", сделал прогноз на очередной матч с участием белоруски Арины Соболенко на турнире в Пекине (Китай), где она встретится с представительницей Франции Каролин Гарсия, сообщает pressball.by.

Журналистка считает, что Соболенко в этом поединке окажется сильнее.

Матч Соболенко – Гарсия в Пекине начнется сегодня не ранее, чем в 14.30.