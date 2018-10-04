Высокая политика «гоп-стопа» 14 Андрей Санников

4.10.2018, 8:58

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Фото: РИА Новости/Reuters

Еще раз об отношениях ЕС и Беларуси.

Когда я слышу, что вот сейчас Запад к-а-а-к объединится, да к-а-ак наваляет Путину и к-а-а-к поможет Украине, я смотрю на Беларусь и понимаю: не-а, не наваляет, и уж точно не поможет. Испытательный полигон Путина в Беларуси исправно работает, а заведующий этим хозяйством, Лукашенко, так и вовсе, похоже, становится желанным гостем на Западе и радушным хозяином для Запада.

Сложно объяснить радость, с которой в Латвии визит диктатора готовит целая комиссия, о чем настойчиво напоминает их министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, явно поторапливая.

Видимо, хотят успеть раньше австрийцев, которые тоже ждут не дождутся Лукашенко, даже президента своего Ван дер Беллена, который у них там защитником прав человека считается, на разведку отправляли узнать, приедет или нет.

Как же иначе, если целый еврокомиссар Йоханнес Хан со свойственной ему прямотой рубанул, что Лукашенко должен ездить в Европу. Причем заявил он это в Минске, приехав и не заметив оголтелой кампании своего протеже Лукашенко против независимой прессы, независимых профсоюзов, гражданских активистов, как ранее, приезжая, не замечал блокировки «Хартии'97».

А еще, Лукашенко, наконец, пригласили в ноябре в Париж, город мечты его боевой подруги Ермошиной. Там будут отмечать 100-летие окончания Первой мировой войны и мнение участника всех войн, конечно же, будет интересно главам других государств.

А еще в конце октября в Минске пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Когда я в начале года услышал эту информацию от одного дипломата, то воспринял это как шутку. Оказывается – не шутка. Товарищ Вольфганг Ишингер, председатель этой конференции, в своем твиттере радостно сообщил даже, что в ней примет участие «впечатляющее количество глав государств и правительств», это кроме всяких министров иностранных дел. Еще он сказал, что они специально едут в Минск, а не какой-то там Брюссель, потому что очень хотят «сосредоточиться на конкретных вызовах безопасности в восточной и центральной Европе».

Ишингер – это вам не Чепига, он врать не станет. Он много чего повидал на своем дипломатическом веку и хорошо знает, что при любых крупных конфликтах нужны мелкие дельцы. Решению конфликтов это никак не помогает, зато помогает получать свою маржу с продажи «бульона с под яиц».

Идея Мюнхена в Минске, конечно, очень новаторская, особенно если учесть, что только ленивый не клянет сегодня Минские переговоры по Украине. Почему клянут? Да потому что сообразили, наконец, что Минск – это вотчина Путина, и что привозить сюда любые обсуждения вопросов безопасности означает подчиняться сценариям Кремля. Хотя товарищ Ишингер не скрывает своего искреннего желания помочь Западу наладить отношения с Путиным, за счет интересов Украины, конечно же.

Для того, чтобы помочь Лукашенко в его отношениях с Западом, Кремль время от времени запускает по своим канальчикам порции негодования по поводу «продавшегося Западу союзничка», то бишь Лукашенко. Негодование какое-то карикатурное, невсамделишное, но работает, по крайней мере помогает мошенникам разных мастей, в том числе и в самой Беларуси, так же притворно негодовать и требовать защитить Лукашенко от российской агрессии.

История эта с обхаживанием Лукашенко со всех сторон заканчивается всегда одинаково. В какой-то момент Лукашенко надоедает строить из себя либерала и он с облегчением вываливает все, о чем они с хозяином договорились. Вот и сейчас в Душанбе он все рассказал: и про злобное НАТО, и про коварную Украину. Рига, Вена, Берлин, Париж, Брюссель конечно же «не заметят» очередных кульбитов своего нынешнего протеже, не впервой…

Всему этому абсурду не стоит искать сложных объяснений. То, что пытаются выдать за высокую политику, на самом деле не сложнее «гоп-стопа». И России, и Западу выгодна контрабандная «дырка», которую с помощью Лукашенко организовали в Беларуси и через которую «в это непростое время» можно делать неплохие деньги. России нужен белорусский коридор в Европу, поэтому выгоден такой Лукашенко, которого воспринимают на Западе. В конце концов, через этот коридор и танки пройдут в случае чего. На тот самый Запад.

Есть и другие объяснения, столь же простые, но кто мы такие, чтобы возражать умудренным опытом стратегам и политическим мужам и девам, вершащим судьбы мира. Они ведь достигли небывалых успехов в решении конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, помогли Украине, Грузии, Турции, Афганистану, Мьянме. Они успешно борются с путинской пропагандой, лишая помощи независимые СМИ в России и Беларуси. У них ведь есть более 1000 объяснений почему они правы, а мы нет.

Поэтому просто для протокола:

Господа!

Приглашая Лукашенко, вы оскорбляете народы своих стран, поскольку приглашаете преступника и диктатора в страны, где народ сражался за свободу и демократию, против тирании и победил.

Приезжая в Беларусь в официальном качестве, вы приезжаете с одной только целью: обеспечить признание преступного режима и оправдать преступления этого режима.

С уважением!

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», Фейсбук