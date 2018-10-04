Видеофакт: Греческий ресторан удивил туристов своим потолком 2 4.10.2018, 8:48

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Фото : Romanos Costa Navarino

Большинство очевидцев отмечают, что потолок производит на них гипнотический эффект.

В Греции сняли на видео необычный потолок, сообщает Daily Mail.

Автор ролика сделал его в одном из ресторанов на греческом курорте Коста-Наварино. Видео, опубликованное в социальной сети, посмотрели уже больше 270 тысяч раз, при этом большинство пользователей отмечают, что потолок производит на них гипнотический эффект.

Дизайнеры из Афин, проектировавшие потолок, заявляют, что они хотели создать вдохновляющую, непринужденную атмосферу и добились этого с помощью висящей ткани, образующей своеобразный навес.